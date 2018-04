Forslaget om at lave 10 p-pladser midt på Farimagsvej i er droppet. Det er simpelthen for farligt. Foto: Anna C. Møhl

Farlige p-pladser midt på Farimagsvej droppes

Det er for farligt at etablere 10 parkeringspladser midt på Farimagsvej over for Kvægtorvet.

Det var ellers meningen, at der skulle laves p-pladser i midterarealet på det gamle sporareal på Farimagsvej. Men parkeringspladserne er blevet vurderet til at kunne skabe farlige situationer.

Parkeringspladserne var en del af et trafikprojekt, der skulle bane vej for en cykelsti langs den befærdede Farimagsvej ved det såkaldte Ehlers-kryds.

Strækning er en rodebunke af elendige forhold for cyklister, og jernbanespor, der ikke længere bruges. Dertil kommer et lyskryds ved Ringstedgade, hvor bilerne klumper sig sammen, og beboere, der savner p-pladser.

Byrådets tekniske udvalg har besluttet at afsætte 800.000 kroner til at forbedre højresvingsbanen i Ehlerskrydset og lave cykelsti. Desuden skal et lille areal eksproprieres for at få plads til cykelstien.