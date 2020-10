Farlig kran pilles ned på havnen

- Den er i så dårlig stand, at jeg er bange for at den kommer ned af sig selv. Som kranen står nu, er den Næstveds største fuglehus, siger Kristian Skov-Andersen.

- Kranen er klemt godt inde og i forvejen må vi nærmest bruge et skohorn for at finde plads til det hele, siger havneformanden.

- Jeg håber, at bevaringsfolkene vil anerkende, at vi ønsker at bevare en del af kulturarven. Renovering og genopsætning af den gamle kran er et omfattende og ikke mindst økonomisk krævende projekt. Omvendt er historien bag kranen og dens mulige fremtid i et byudviklingsperspektiv så unik, at det ikke kan afvises, at fonde for bevarende indsatser vil støtte op om projektet, siger Kristian Skov-Andersen.