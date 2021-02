Magnus og Anders Gjessing lagde fint fra land, men syd for Køge vrikkede 13-årige Magnus om på anklen på et isglat fortov syd for Køge, så vandreturen endte i stedet på Næstved Sygehus med en forstuvet ankel. Privatfotos

Far og søns vandretur mod Rundetårn sluttede brat

Drømmen om en alternativ vinter-vandreferie fra Næstved til København for 13-årige Magnus og hans far Anders Frederik Gjessing sluttede lørdag morgen på et isglat fortov nord for Køge.