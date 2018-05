Sagen skulle oprindeligt have været for retten i efteråret, men dengang blev den 22-årige syg, og derfor kunne den først gennemføres i sidste uge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Far og søn dømt: Ringede til politiet juleaften og truede med drab

Næstved - 13. maj 2018

Der var ikke meget julefred over et hjem i en lille landsby nord for Mogenstrup juleaften 2016. Mellem klokken 18.15 og 19.45 blev der ikke spist and eller risalamande ej heller danset om træet - i stedet brugte en 46-årig mand og hans søn på 22 tiden på at indtelefonere trusler til politiets vagtcentraler i både Roskilde og Næstved.

Mændene bad om at komme i kontakt med en navngiven betjent, som, efter deres opfattelse, havde skudt mandens anden søn, den 22-åriges bror. Hvis ikke de fik ham i tale, ville de køre ud til ham og »skære hovedet af ham« og »skyde ham«.

Ordlyden fremgår af de 35 minutters lydklip, der blev afspillet ved Retten i Næstved, da far og søn havde deres sag for. Kun sønnen blev dog dømt for denne del af truslerne, selvom faren også var tiltalt. Til gengæld blev begge dømt for flere senere opkald, hvor de truede med at møde op på politistationen i Næstved: »Vi kommer over og skærer halsen over på jer alle sammen« og »jeg skal personligt tage min fucking pistol - 9 millimeter - med«. I alt blev der ringet til de to vagtcentraler mere end ti gange.

Begge mænd forklarede, at de havde brugt juleaften på at drikke tæt, og ingen af dem kunne huske noget som helst af, hvad der var foregået. Der var ingen øvrige vidner, så lydfilerne var eneste bevis, men de talte også for sig selv.

Straffen endte med at lyde på 30 dages ubetinget fængsel til 46-årige, mens hans søn kan se frem til noget længere tid bag tremmer. Han afsoner i forvejen en dom på 18 måneders fængsel, han fik tilbage i januar, og truslerne koster nu en tillægsstraf på yderligere tre måneder. Faren valgte at modtage dommen, mens den 22-årige udbad sig betænkningstid.