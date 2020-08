Koncerten henvender sig til aldersgruppen 3 til 8 år, og det er gratis at komme med. Foto: Næstved Bibliotek

Far og datter giver koncert for de små

Lørdag den 12. september klokken 11.00 til 11.45 er der eventyrlig koncert for de 3 til 8-årige på Næstved Bibliotek. Det er »Carla & Far«, der giver koncert for de små og deres forældre.

Carla, Far og den blå elefant Baba spiller og synger det bedste, de har lært. De optræder både med egne sange og andres sange, som de holder af. Undervejs i koncerten er der stor brug for hjælp fra publikum til alt fra hvalsang og spøgelseslyde til flyvedans og trøstepusteri. Og måske kan koncerten inspirere til tanker som: »Hvis hende pigen på scenen kan, så kan jeg måske også?«

Oliver Nani er kunstner, foredragsholder, lærer, musiker og far. Sammen med sin seksårige datter, Carla, optræder han med børnekoncerter fulde af musik og sang. I de fleste sange er der elementer af interaktivitet - syng med, dans med og så videre.

Formålet med koncerterne er at give børnene en eventyrlig og nærværende musikoplevelse og inspirere dem til selv at spille musik. Håbet er også at inspirere forældre til musikalsk samvær med deres børn.