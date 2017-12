Send til din ven. X Artiklen: Far havde oralsex med to-årig - mor gjorde intet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far havde oralsex med to-årig - mor gjorde intet

Næstved - 06. december 2017 kl. 16:35 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 39-årig mand fra Mern slap for at blive dømt for voldtægt af sin lille datter, men blev dømt for »anden kønslig omgang« og oralsex. Hans kone på 33 blev dømt for ikke at have grebet ind, selvom hun vidste, hvad der foregik, skriver Sjællandske.

Det kostede onsdag manden to et halvt år og kvinden et halvt års fængsel ved Retten i Nykøbing Falster. Om det så bliver enden på det hele, er uvist, for begge ankede på stedet dommene til Østre Landsret.

Manden blev også dømt for at have slået kvinden, efter hun var flyttet fra ham til sin egen lejlighed i Lundby, og efterfølgende at have truet hende, hvis hun ikke trak politianmeldelsen mod ham tilbage.

En bemærkning i motionsrummet i arresten under varetægtsfængslingen mødte manden med et slag i ansigtet. Også det blev han dømt for.

Manden selv mente, han skulle frifindes for det hele, og at voksne havde lagt ordene i munden på børnene, da de blev afhørt.

