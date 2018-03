Far anmeldt af mor: Frikendt for vold mod femårig søn

Moren vidnede i retten og fortalte, at hun ved flere lejligheder havde konstateret blå mærker på sin søn. Der var også billeder af mærkerne, som den 29-årige erkendte at have påført - det var bare ikke sket via vold. I stedet fortalte manden, at han ville redde sin dreng fra at falde ned fra en høj seng, og derfor havde han grebet hårdt fat i ham. Derudover nægtede han nogensinde at have slået eller nevet den femårige.