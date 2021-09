Se billedserie Værkstedsleder Christine Bové viser eleverne fra 4.-6. klasse på Buerup Skole, hvordan de skal gøre deres små gipsafstøbninger fri af leret. Fotos: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Fantastiske historier støbt i gips

Næstved - 23. september 2021 kl. 18:41 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Når papiret fjernes, dukker en masse små havdyr op.

- Jeg kan rigtig godt lide skildpadder, siger Valdemar Telling. Skildpadderne har selskab af meget små søheste, små fisk og en enkelt svømmefod. De er for kort tid siden blevet støbt i gips og dukker nu frem af leret, klar til en kærlig tur med en fugtig svamp, inden han kan gå videre til næste kunstneriske step.

Meget spændende Valdemar Telling går i 4. klasse på Buerup Skole nær Jyderup i Kalundborg Kommune, og de i alt 29 elever fra skolens 4.-6. klasse har denne dag taget turen til Holmegaard Værk i Fensmark for selv at prøve at forvandle vilde historier tíl små kunstværker.

- Det er rigtig godt, meget spændende, siger han om forløbet hos museets skoletjeneste.

Deres skoledag er startet med et besøg i Jim Lyngvilds særudstilling Solo, hvor de har kigget på hans kæmpe store fotos af smukt iscenesatte situationer fra den nordiske mytologi, kristendommen og Danmarks historie. Værkstedsleder Christine Bové har udvalgt tre fotos, hvor hun fortæller historien bag; af dødsguden Ran, som fanger sømænd i sit net, af urjætten Ymer, som føder jætter ud af armhulen og af Valdemar Sejr og Dannebrog. Artiklen fortsætter under billedet.

Eleverne er ofte dybt koncentrerede om arbejdet. Her Ea Josefine Wartho Jessen og Marcus Lindberg fra 4. klasse.

Fri fortolkning Her er plads til fri foltolkning og understregning af stemninger, så et sted har en jætte fået slangehoved, et andet sted er koen Audhumbla blevet halvt ko, halvt hest for at understrege det mystiske.

- Det er virkelig interessant. Det er anderledes end hjemme på skolen, og det er godt, siger Cecilie Nielsen, der ligeledes går i 4. klasse. Eleverne sætter virkelig pris på den anderledes skoledag, selv om det tager fem kvarter i bil hver vej.

- Jeg kan godt lide at lave noget anderledes, siger Majbritt Buch Hansen, som har eleverne i 4. klasse i billedkunst, kristendom og historie. Hun så opslaget fra skoletjenesten på Facebook og skrev straks til Christine Bové, som står for undervisningen. Artiklen fortsætter under billedet.

Man kan godt se forskel på en rengjort og en ikke vasket gipsafstøbning. Christine Bové viser forskellen, hvis nogen skulle være i tvivl.

- Hun er virkelig god til at fange dem, og det er virkelig godt det her forløb, siger hun.

Barbiedukker og havdyr På værkstedet er der et udvalg af dele fra barbiedukker, nogle trolde, diverse landdyr og havdyr.

- Og har de brug for andre figurer, så får de noget lerværktøj til at skrabe med, siger Christina Bové om elevernes små gipsafstøbninger, som senere bliver en del af det færdige værk.

- Når damen blæser, så kommer der stor bølger på havet, så sømændene falder over bord. Så fanger hun dem i et net og holder dem fanget der for evigt, forklarer Ea Josefine Wartho Jessen fra 4. klasse om sit værk. Hun kan rigtig godt lide uhyggelige historier. Artiklen fortsætter under billedet.

De små gipsaftøbninger gøres nænsomt rene med en fugtig svamp.

Mens de små gipsafstøbninger får en halv time til at hærde, har børnene frikvarter og kan få brændt lidt krudt af og få lidt frisk luft, inden de forsigtige skal brække de små figurer fri af leren, rengøre dem, finde ud af deres endelige placering og så markere omkredsen af det færdige værk.

Christine Bové rører gips sammen, mens eleverne tæller. Gipsen er klar til brug efter omrøring i ét minut. Og når først gipsen er hældt ud på papiret, så har de cirka et minut til at placere de små figurer på det endelige værk. Efter max to minutter er gipsen stivnet. Værkerne er hærdet efter 48 timer.

Flere forløb - Jeg er helt vild med det her, siger Majbritt Buch Hansen, som har følgeskab af en lærer fra 5. og en fra 6. klasse og yderligere nogle forældre, da eleverne er kommet hertil i private biler.

Hun vil helt klart forsøge at lave noget lignende hjemme på skolen, selv om det kræver lidt remedier.

- Og vi vil helt sikkert gerne med på nogle af de andre forløb, som de tilbyder her i skoletjenesten, siger hun.

Valdemar Telling og Cecilie Nielsen, begge fra 4. klasse på Buerup Skole i Kalundborg Kommune, er i færd med at frigøre deres små gipsafstøbninger fra leret.