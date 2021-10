Se billedserie Thomas Knudsen (tv) og hans kammerat Martin er passionerede fodboldfans og drømmer begge om et renoveret stadion på Rolighedsvej. Privatfoto

Fans får politikerne på banen med nye stadionønsker

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 08:40 Kontakt redaktionen

Af Kim Palm

Rolighedsvej dufter altid af fodbold og der er stadig folk, der mindes dengang 20.305 tilskuere overværede den legendariske guldkamp mod KB i november 1980, hvor Hans Aabech knaldede kuglen i kassen og endegyldigt slukkede Næstveds drøm om et dansk mesterskab.

Siden er det gået jævnt ned af bakke med både fodbolden og stadion, hvor hovedtribunen er fra 1964 og en af de få tilbageværende træ-tribuner i dansk divisionsfodbold.

Fans vejrer morgenluft Men nu vejrer fansene morgenluft. Med hjemvendte Peter Bonde i spidsen for et kuld af klubbens egne talenter, krydret med fine spillere fra andre hjemlige klubber, er byen blevet grøn igen. Næstved topper 2. division, og folk er atter at finde i stort tal på lægterne efter en fortvivlet periode med udenlandske ejere.

Det har fået to passionerede fans, Søren Skovgaard Larsen og Thomas Knudsen, til at oprette Facebook-gruppen "Næstved Stadion up to date", hvor de har brugt anledningen til at sparke nye stadiondrømme ind i den kommunale valgkamp. Konkret har de spurgt samtlige partier om, hvad der skal ske med Næstved Stadion i fremtiden.

- Husk på, det er ikke mere end to sæsoner siden, at Næstved var snublende tæt på Superligaen, så vi synes, det er relevant at spørge politikerne om, hvordan de ser på stadion, siger Thomas Knudsen og fortsætter:

- Selv elsker jeg fodbold på Rolighedsvej. Det er et charmerende gammelt stadion, der minder om gamle stadions ovre i England. Det ligger midt i byen og bærer på en fantastisk historie om frivillighed, hvor NIF's fodboldvenner ofrede 8.000 arbejdstimer på at bygge tribunen. Men selvom kommunen har investeret millioner i lys og varme i banen, så kan enhver jo se, at stadion i den grad trænger til at blive renoveret.

Ikke noget dyrt og fancy Konkret forestiller Thomas Knudsen sig en ny overdækket tribune på modsatte langside. Ikke noget dyrt og fancy, men en tribune, der er til at betale, og som indfrier de krav der stilles til fodbold på øverste niveau for herre- og damefodbold.

- I Fredericia har man netop indviet en ny tribune til 16 millioner kroner. Det viser, at man kan nå langt med få midler. Og man kunne jo starte med at lukke langsiderne med trin, hvor der kan påføres sæder og overdækning når vi rykker op.

Nu er politikerne blevet spurgt, og de har været flittige til at svare. Og selvom finansieringen fortsat er en by i Bulgarien, skorter det ikke på visioner blandt byens folkevalgte.

Kommunens største parti, Socialdemokratiet, har sendt kulturudvalgsformand Linda Frederiksen på banen. Og hun lover, at opgradering af stadion bliver noget som det kommende Kultur- og Demokratiudvalg tager fat på efter valget.

- Når vi kommer tilbage i Superligaen, skal der bygges overdækning til udeholdene. En større lounge til klubben vil ligeledes være en god ide. Så klubben kan give bedre forhold til endnu flere sponsorer. Sidst, men ikke mindst, bør der laves en plan for udvikling af hele langsiden med tribunen, skriver Linda Frederiksen blandt andet.

De Radikale vil også være med De Radikales Klaus Eusebius Jakobsen er tidligere formand for Næstved Boldklub og inkarneret fodboldromantiker med et nært forhold til det smukke, slidte stadion på Rolighedsvej.

- Vores stadion har nogle meget charmerende træk, som man ved en modernisering under alle omstændigheder bør søge at bevare. Den særlige næsten engelske stemning er enestående - men det betyder jo ikke, at man ikke kan drømme. Og jeg drømmer om et delvist lukket stadion. Der er store muligheder for at bygge tribuner modsat de nuværende tribuner - der, hvor der i dag er ståpladser, skriver Klaus Eusebius Jakobsen bl.a.

Hans partifælle Lars Hoppe Søe drømmer også om et lukket stadion, men foreslår i samme ombæring at græstørvene skiftes ud med en hybridbane af overvejende kunstgræs. Det vil gøre den brugbar hele året - også som træningsbane.

- Et stadion behøver ikke kun blive brugt en dag i weekenden. Kommunens fedeste fodboldbane skal bruges hele tiden. Og der vil vise sig masser af nye forretningsideer. Polterabends-selskaber som spiller på stadion og spiser/fester efterfølgende, seniormotion om formiddagen og skoleklasser om dagen, skriver Lars Hoppe Søe i sit svar til fansene.

LA ønsker helt nyt stadion Liberal Alliance har også meldt sig på banen. Partiformand Jacob Jensen ser dog ikke mange muligheder i Rolighedsvej, men foreslår i stedet, at kommunen bygger et helt nyt stadion i udkanten af byen.

- Det skal være en opbygning af stadion i den forstand, at det kan blive sammenbygget med andre erhverv/bygninger. Hvorfor man også skal afsøge markedet for private investorer til stadion/bygninger, hedder det i svaret.

Hvem skal betale? Venstres altid snusfornuftige revisor Søren Revsbæk minder fansene om, at en renovering af stadion er helt afhængig af om Næstved Boldklub er i stand til at betalere mere i stadionleje, mens De Konservatives spidskandidat, Rune Kristensen, lover at byens stadion naturligvis skal kunne indfrie de krav som DBU stiller - og at stadionrenoveringen må gå forud for ønsket om en skøjtehal i byen.

Sådan fortsætter de ufinansierede stadiondrømme med at tikke ind i Facebook-gruppen, hvor fansene i hvert fald har opnået at gøre byens gamle stadion til en del af den kommende kommunale valgkamp.

- Mange har den holdning, at en opgradering af stadion vil tage penge fra de ældre og børnene. Men der er altså forskel på pærer og bananer, og en stadionrenovering udelukker ikke, at vi også tænker på de ældste og de mindste. Nu har vi i hvert fald skudt kampen i gang, lyder det fra Thomas Knudsen.