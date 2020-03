Se billedserie Svend Aage og Brit Pogels kahyt vender ind mod kajen. Herfra kan parret holde øje med de italienske politibetjente, der patruljerer på land og sørger for, at ingen passagerer forlader skibet.Privatfoto

Fanget på coronaskib med kurs mod Norditalien: Vi vil hjem nu

Næstved - 21. marts 2020 kl. 15:10 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi har lige fået at vide, at vi ikke kommer i land her i Marseille, men sejler videre til Savona (Corona-land).«

Sådan skrev Svend Aage Pogel fra Karrebæksminde til Sjællandske fredag middag kort efter, at han og hans kone Brit Pogel havde modtaget den nedslående besked.

De er passagerer på krydstogtskibet Costa Luminosa, der sejlede ud fra Miami for to uger siden. Ruten var planlagt til at skulle gå forbi Puerto Rico og Antigua i Det Caribiske Hav, over Atlanten til Tenerife, et stop i Malaga, Marseille i Frankrig for til sidst at ende i Venedig i Italien.

Men fordi flere af de 1400 passagerer er blevet testet positive for at være smittet med coronavirus, er skibet blevet afvist på både Tenerife og i Malaga.

Det betyder, at Svend Aage og Brit Pogel ikke har haft fastland under fødderne siden den 5. marts, hvor skibet begyndte sejladsen over Atlanten.

- Vi ved jo godt, at vi er i risikozonen for at blive smittet, så vi har det rigtig skidt med nu at skulle til Italien, siger Svend Aage Pogel.

I alt er der mellem 40 og 50 danskere ombord på krydstogtskibet. DR Nyheder skriver, at - ifølge den amerikanske avis Miami Herald - er 24 besætningsmedlemmer sat i isolation på grund af sygdom, mens 50 passagerer enten selv er syge eller deler kahyt med personer, der er syge.

Lukket inde i kahytten Selvom krydstogtskibet både indeholder restauranter, swimmingpools og masser af muligheder for at blive underholdt, så er det tvungne ophold på skibet langt fra hyggeligt. Alle passagerer er nemlig blevet beordret til at blive i deres kahyt, af frygt for smittefaren.

- Den eneste kontakt, vi har med andre mennesker, er, når vi kommunikerer med naboerne på altanen, forklarer Svend Aage Pogel.

Indtil for få dage siden boede der et canadisk par i kahytten til venstre for Svend Aage og Brit Pogel. De fik dog lov til at gå i land i Marseille for at blive fløjet hjem til Canada.

Isolationstilstanden gør det svært for Svend Aage Pogel at sige, hvordan stemningen er på resten af skibet.

- Mængden af informationer vi får, er så lille, at vi intet ved om de andre passagerer, om vores rejse eller udsigterne til at komme hjem, siger han.

Personalet på skibet leverer morgen, - middag, - og aftensmad til kahytdøren sammen med et glas vin eller en øl og en masse vand.

- Maden i restauranten var fortræffelig, men det vi får bragt ned til kahytterne, spiser vi kun for at overleve. Det er langt fra godt, forklarer han.

Mange af besætningsmedlemmerne kan ikke kommunikere på engelsk, så de kan ikke informere om tilstanden på skibet.

Udover at levere mad til døren, så tager personalet også Svend Aage og Brit Pogels temperatur dagligt. Al kontakt foregår iført mundbind.

15. krydstogtferie Det er langt fra første gang, Svend Aage og Brit Pogel har været passagerer på et krydstogtskib. Turen med Costa Luminosa er deres 8. med Costa og deres 15. i alt. Men efter at have oplevet hvor dårlig kommunikation, der har været, og hvor lidt information de har fået, så er parret sikre på, at det bliver sidste gang, de bestiller en tur med Costa.

- Vi elsker den her form for ferie, men når Costa ikke informerer os i en krisesituation som denne, så føler vi os ganske enkelt ikke trygge, forklarer Svend Aage Pogel.

På grund af omstændighederne er rejsen langt fra blevet, som parret havde forventet.

- Det er ikke spor sjov at være afsted denne gang, men vi forholder os rolige og forsøger ikke at gå i panik, siger han.

Kontakt med myndighed Svend Aage og Brit Pogel har ikke selv været i kontakt med de danske myndigheder. Deres datter i Danmark har snakket med Udenrigsministeriet op til flere gange, som forsikrer, at de gør alt for at få alle danskere fra krydstogtskibet hjem så hurtigt som muligt.

Inden der blev taget beslutning om, at skibet skulle sejle til Savona i Norditalien, meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark var i tæt kontakt med de franske myndigheder med henblik på at få danskerne af skibet, inden det sejlede videre.

- Vi arbejder benhårdt for at sikre, at de kan komme fra borde og hjem. Men vi håber, at vi kan få alle af borde, fordi skibet skal videre til Italien. Vi skal jo helst se at få dem fra borde inden da, sagde han til DR Nyheder.

Men det lykkedes altså ikke at få indgået en aftale, inden skibet sejlede videre til Norditalien fredag aften klokken 18.30.

Ifølge Brit Pogel nåede skibet havnen i Savona lørdag morgen klokken 07.00.