Fang en fisk midt på gaden

Næstved - 06. oktober 2021 kl. 10:40 Kontakt redaktionen

Dagene bliver langsomt kortere. Temperaturen falder og løvet skifter til røde og gule nuancer på træerne. Alle tydelige tegn på efterårets komme. For børnefamilier er skolernes efterårsferie en oplagt mulighed, for at opleve naturens efterårsmagi på nærmeste hold langs Susåen i Næstved med en fiskestang i hånden.

Susåen er kendt som et vandløb med mange fisk. I løbet af efteråret er der endda ekstra mange fisk, som vandrer op i åen - dem kan I være med til at fange tirsdag 19. oktober.

Der er mulighed for at komme helt tæt på disse fisk, når der inviteres til Streetfishing langs den frilagte Suså. Måske har du aldrig prøvet at fiske før, men det er ingen hindring for at deltage. I tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 14 kan man kigge forbi og låne en fiskestang. Samtidig vil erfarne lystfiskere fra Næstved Lystfiskerforening og Sportsfiskerforeningen Fladså, Næstved Kommune og Fishing Zealand stå klar til at hjælpe alle fremmødte.

Lån udstyr eller brug dit eget Arrangørerne medbringer alt det andet fiskegrej, som skal bruges til at lokke åens fisk frem, og lystfiskerne vil hjælpe med at rigge grejet til, agne krogene og lande fangsten. Så selv om man aldrig har prøvet at fiske tidligere, så er der oplagte muligheder for at fange sin første fisk, netop denne dag.

Man er naturligvis også velkommen til at medbringe dit eget fiskeudstyr og få et par tips til, hvordan du kan blive en dygtigere lystfisker. Susåen er kendt for mere end 10 forskellige fiskearter, så mulighederne for fangst er rigtig gode. De hyppigste fangster er typisk skaller, løjer, rimter, kutlinger og brasen. Der er dog også mulighed for at fange rovfisk som aborrer, gedder og måske en havørred.

Dansk Amatørfiskerforening vil være tilstede på dagen, hvor de vil præsentere fangstredskaber og nogle af de forskellige fisk og vanddyr, der lever i Karrebæk Fjord. Dagens fiskeri er åbent for lystfiskere i alle aldre, dog vil der på dagen være et særligt fokus på at hjælpe børn og unge.

Mødestedet er på Havnegadens P-plads, bagved Sankt Peders Kirke, ved den genåbnede Suså. Arrangementet er gratis og sponsoreret af Næstved kommune. Der er ingen forhåndstilmelding, man møder blot op på dagen iført passende varmt tøj. Næstved Kommune er endvidere vært ved lidt kage og kakao/juice til alle fremmødte børn og unge.

