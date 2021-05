Ressourcestærke familier giver brugt legetøj og tøj videre til udsatt børnefamilier. Arkivfoto

Familier giver til andre familier med behov

Næstved - 12. maj 2021 kl. 10:26 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Familiestøtten er et tilbud til alle udsatte og sårbare familier i Næstved kommune og forpligter sig i aftalen med Næstved Kommune til at støtte og matche mindst familier om året. Til gengæld støtter kommunen Foreningen Familiestøtten med 25.000 kroner om året, og udbreder kendskabet til foreningens aktiviteter på blandt andet jobcentret og gennem SSP, som er samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi.

Læs også: Skate og fisketure skal hjælpe børns trivsel efter corona

Matcher familier Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke familier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til de udsatte familier, og bliver matchet så de har børn af samme køn, men et par år ældre. Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve, for den udsatte familie.

Sikkerhed Målet er at give familierne en sikkerhed og en tryghed, og en generel øget livskvalitet, der både er med til at forbedre børnenes chancer i livet, og som i sidste ende hjælper med til at gøre familien mere selvhjulpen.

Familiestøtten har fokus på at udnytte de ressourcer, der i forvejen er i samfundet, og ved at hjælpe mennesker med at hjælpe hinanden. Ved at koble familierne direkte sammen bliver arbejdsprocessen reduceret, som tit kan være et stort arbejde i forbindelse med genbrug. Der er ingen sortering, og det minimerer tøjspild, da familierne målrettet modtager de størrelser der er brug for. Konceptet er et bæredygtigt koncept, der skaber relationer mellem mennesker, og forbedrer familiernes livskvalitet.

9000 match Familiestøtten har fungeret siden 2016 og har gennemført op mod 9.000 match. Socialt Udviklingscenter (SUS) har lavet en evalueringsrapport på baggrund af erfaringer gjort i Lolland Kommune, som tegner et billede af en forening, der tilbyder en ukompliceret direkte matchning mellem familier, som skaber værdi for begge parter. Evalueringsrapporten beskriver dog også, at det ulige forhold mellem den donerende og den modtagende familie ikke er ukompliceret, men at der ligger nogle muligheder i relationen, der rækker ud over det rent materielle.

