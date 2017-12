Se billedserie Annette Skovgaard Danielsen har ikke råd til at give sin familie forebyggende fnat-middel. For hendes vedkommende løber regningen op på 1.036 kroner.

Send til din ven. X Artiklen: Familier beder om hjælp til dyr fnat-behandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familier beder om hjælp til dyr fnat-behandling

Næstved - 16. december 2017 kl. 06:07 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er noget af en økonomisk øretæve alle familier, der skal i fnat-handling, står over for.

Udgiften pr. person er 259 kroner, som en tube NIX-creme koster i håndkøb på apoteket. En skole i Næstved blev fredag lukket ned og elever sendt hjem efter et udbrud af smitsom skorpefnat.

Annette Skovgaard Danielsen, mor til to børn, gik på apoteket for at købe Nix-creme for at forebygge, at familien får fnat.

Regningen lød på 1.036 kroner.

- Jeg begyndte at græde. Jeg har slet ikke råd til at købe creme til os alle sammen, så jeg nøjedes med at købe en enkelt tube, siger hun til Sjællandske.

Da Annette Skovgaard Danielsen fortvivlet kom hjem, overvejede hun at returnere julegaverne for at få råd til at købe fnatmidlet.

I stedet for at aflevere børnenes julegaver tilbage, lagde hun og to andre mødre et opslag på Facebook, hvor de bad om hjælp til at påbegynde den forebyggende fnat-behandling. Flere henvendte sig og forærede dem tuber med cremen NIX.

På nogle ganske få timer havde glade givere doneret penge svarende til tre familiers creme-behandling. Desuden har flere doneret tuber med NIX.

- Jeg er simpelthen så glad og taknemmelig over, at der er mange søde og hjælpsomme mennesker, siger Annette Skovgaard Danielsen.