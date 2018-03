Christina Knudsen og datteren Cajsa på seks år er blandt de familier, der er tilknyttet familieklassen. Her får de hjælp og værktøjer til, hvordan de skal ændre på nogle mønstre, så Cajsa bliver bedre til at gå i skole. Fotos: Mia Than West

Familieklassen skal give børn succes i skolen

Næstved - 22. marts 2018 kl. 08:58 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden maj sidste år har Kobberbakkeskolen i Næstved tilbudt de elever, der af den ene eller anden grund ikke trives med at gå i skole, en plads i en såkaldt familieklasse.

Det er et tilbud til elever og forældre, hvor mor eller far en til to dage om ugen deltager med deres barn i familieklassen.

Det er en invitation til et tættere samarbejde mellem skolen, lærerne og hjemmet, og det vigtigste er at højne barnets trivsel i skolen både fagligt og socialt.

- Målet er, at barnet får succes i skolen. Vi vil gerne kigge på, hvad det er, der rundt omkring barnet gør, at det ikke trives, forklarer Peter Madelung, som er koordinator for familieklassen.

Familieklassen kan hjælpe med mange forskellige problematikker, og det er meget individuelt, hvad det enkelte barn har behov for.

Det kan være, at barnet har svært ved at sidde stille, ikke kan overskue skoledagen, har svært ved at takle undervisningssituationer eller indgå i sociale og følelsesmæssige relationer.

I et samarbejde mellem lærerne i den pågældende elevs klasse og teamet i familieklassen fokuseres der på, hvad der kan gøres anderledes. Det handler om at genskabe samarbejdet og dialogen mellem skolen og hjemmet samt skabe succes for barnet i forhold til det at gå i skole.

