Familiefar ville dræbe sin kone med gift i kakao og hobbykniv

- Vi har fundet det bevist, at der blev handlet med direkte forsæt til at slå ihjel. Tiltalte havde kendskab til virkningen af pillerne, som han pressede hende til at indtage mest muligt af. Vi har lagt vægt på læsionerne med hobbykniven, og på hvordan der blev ageret under hele forløbet. Han sagde selv, at "nu er det slut," og han lod tiden gå med større og tydeligt blodtab til følge, udtalte landsretten.