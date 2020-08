Retssagen indledes i dag og fortsætter på tirsdag. Der ventes først endelig dom i midten af september. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Familiefar ville dræbe sin kone med forgiftet kakao Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familiefar ville dræbe sin kone med forgiftet kakao

Næstved - 28. august 2020 kl. 06:47 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er afsat fire dage ved Retten i Næstved til en sag om et planlagt drabsforsøg, som indledes i dag. En 45-årig mand er tiltalt for at forsøge at myrde sin kone.

Ud fra det anklageskrift, som Sjællandske har søgt aktindsigt i, er det lidt af et mirakel, at kvinden slap med livet i behold efter episoden, der fandt sted i parrets hjem i det nordlige Næstved om morgenen og formiddagen 22. oktober sidste år.

Først tvang manden sin kone til at drikke et glas kakao indeholdende flere giftige stoffer. Han truede hende med en hobbykniv og sagde, at han ville skære hende med den, hvis hun ikke drak hele glasset.

Det gjorde kvinden, men bagefter blev hun alligevel skåret i underarmen med kniven. Den 45-årige tog efterfølgende fat i hendes arm og rystede den for at få mere blod ud. Dernæst efterlod han hende blødende i en seng.

Selvom kvinden var blevet stærkt bevægelseshæmmet af det giftige glas kakao, lykkedes det hende at hoppe ud af et vindue og få tilkaldt hjælp via en nabo.

Baggrunden for drabsforsøget har angiveligt været, at parret stod til at gå fra hinanden. Den tiltalte udtalte undervejs til sin kone, at han ville have 65 til 75 procent af parrets værdier, ligesom han krævede, at hun kun skulle se børnene - to piger - hver 14. dag.