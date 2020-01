En 49-årig mand fra Næstved blev dømt for mishandling, men frifundet for psykisk vold mod familiens tre børn. Modelfoto: Colourbox

Familiefar frifundet for psykisk vold mod sine børn

Næstved - 24. januar 2020 kl. 03:38 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har fundet dig grov, råbende og manipulerende. Men ikke nok til at du bliver dømt for psykisk vold.

Med de ord afsluttede dommer Britt Frimann sagen mod en 49-årig familiefar fra Næstved, der stod tiltalt for i gentagne tilfælde at have slået, revet og nevet sine tre værgeløse børn. Og han var yderligere tiltalt for psykisk vold ved brug af groft nedværdigende og krænkende adfærd overfor familiens tre små børn på fem, syv og ni år.

Manden blev dømt for mishandling i form af skub og lussinger, men frifundet for psykisk vold. Og dermed slap han med 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste, selvom anklagefuldmægtig Julie Sølhøj havde krævet ét år og tre måneders ubetinget fængsel.

Den 49-årige blev dømt for to tilfælde af vold mod børnene. Da den ældste søn ikke var i stand til at binde sine fodboldstøvler selv, blev han skubbet ind i en væg og manden smækkede herefter så hårdt med hoveddøren, at ruden gik i stykker.

Manden blev også dømt for vold mod familiens yngste barn, da han ville fjerne en splint i hendes fod og hun satte sig til modværge, hvorefter manden slog hende i ansigtet.

Det var den 49-åriges hustru, der havde meldt manden til politiet efter et opgør i hjemmet 1. oktober 2019. Her fandt manden ud af, at hans kone havde skrevet sig op i et boligselskab og indledt en chat med en anden mand. Herefter vækkede han kone og børn og brølede sin vrede ud med hån og trusler mod familien.

Kvinden søgte tilflugt på en kirkegård og ringede herefter til organisationen »Kvinder uden vold« og flygtede med parrets tre børn til et krisecenter på Lolland. Parret er siden blevet separeret og manden har ikke set siden børn, siden hustruen flyttede på krisecenter med børnene.

Psykisk vold er en ny bestemmelse i straffeloven. Den blev vedtaget i april 2019 og er kun brugt tre gange før i en retssag. Trods videoafhøringerne af børnene, der fortalte, at de var bange for far, der let kunne blive sur, truende og opfarende, var det altså ikke nok for dommerpanelet, der udover Britt Frimann bestod af to kvindelige domsmænd.

Manden selv mente at retssagen var en form for hævn. Han fandt videoafhøringen af børnene for dybt vildledende og fastslog.

- Mine børn er velfungerende, videbegærlige og socialt stærke børn.

Manden valgte i samråd med sin forsvarer Steen Djurhuus at modtage dommen, mens anklagefuldmægtig Julie Sølhøj overvejer om den skal ankes.