Familie i corona-karantæne efter rejse til Norditalien

Næstved - 07. marts 2020 kl. 07:02

En familie fra Næstved-området er i corona-karantæne.

Det bekræfter Stine Knudsen, der er områdeleder i dagtilbudsområde Syd.

Familien kom i slutningen af sidste uge hjem fra en ferie i Norditalien. Ingen i familien viste tegn på symptomer, men kontaktede for en sikkerheds skyld egen læge for at høre, om de måtte tage på arbejde og i daginstitution. Det fik de grønt lys til.

Ingen tegn på smitte Da faren arbejder i et storkøkken og derfor er i berøring med mange mennesker, blev han bedt om at tage hjem igen som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Der er ingen mistanke om, at han er syg. Det var arbejdspladsen, der valgte at sende faren hjem i karantæne. Så har familien i sympati valgt at blive hjemme sammen med ham, fortæller Stine Knudsen til Sjællandske.

Familiens dreng går i daginstitution i Næstved Syd. Stine Knudsen ønsker ikke at oplyse drengens alder, eller hvilken institution der er tale om. Hun fortæller, at de løbende er i kontakt med familien.

- Vi vil ikke skabe nogen panik. Der er ingen tegn på smitte, og de har ingen symptomer. De har det godt, siger hun.

Bliv hjemme Sundhedsstyrelsen valgte tirsdag aften at skrue op for beredskabet for at beskytte de borgere, der er mest udsatte for smitte, og som er i størst risiko for at få alvorlige komplikationer af den potentielt dødelige coronavirus COVID-19.

Det betyder, at alle ansatte i sundheds-, omsorgs- og ældresektoren i Næstved Kommune, som har opholdt sig i et af områderne, hvor coronavirus er særligt udbredt, skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. For alle andre ansatte i kommunen gælder det, at hvis man har opholdt sig i et af risikoområderne og er kommet hjem den 2. marts eller senere, skal man ligeledes blive hjemme i 14 dage.

Antallet af personer, der er smittet med coronavirus i Danmark var fredag ved redaktionens slutning oppe på 23, mens antallet, der er i karantæne i hele Danmark var opgjort til 425. Der laves ikke opgørelser over enkelte kommuner, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.