Falsk rygte om coronavirus på gymnasium spredes på Facebook

Næstved Gymnasium og HF afviser, at en af deres ansatte skulle være smittet med coronavirus.

Næstved - 04. marts 2020 kl. 14:54 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Facebook-gruppen »4700 Alt er tilladt«, der tæller 58.000 medlemmer, florerer der netop nu rygter om, at en gymnasielærer fra Næstved Gymnasium og HF skulle være smittet med den såkaldte coronavirus COVID-19 efter en rejse til udlandet. Det er et medlem af gruppen, der angiveligt skulle have fået det bekræftet hos egen læge tidligere i dag.

Det afvises pure af ledelsen på Næstved Gymnasium og HF, der også selv er blevet gjort bekendt med opslaget og derfor har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Der er ikke noget i det, og vi er ikke bekendt med, at der skulle være smittede her. Hvis det skulle ske, retter vi os selvfølgelig efter de retningslinjer, der er, siger kommunikationsmedarbejder Sofie Niros.

Ledelsen har efterfølgende valgt at sende et skriv ud til samtlige elever og ansatte, hvor de skriver, at de har været i kontakt Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, der understreger, at hvis en person er konstateret smittet vil vedkommende være forpligtet til at kontakte familie og arbejdsplads. Samme skriv er lagt på gymnasiets egen hjemmeside.

- Såfremt situationen skulle ændre sig, vil vi naturligvis straks følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og orientere elever og ansatte, skriver ledelsen.

Flere har kommenteret på opslaget, og der har bredt sig en frygt for, at virussen er kommet til Næstved. Det viser sig dog, at der åbenbart er sket nogle misforståelser. Opslaget af nu fjernet.

- Jeg beklager dybt den frygt, det må have skabt i folket, Jeg er blevet oplyst, at der er tale om en misforståelse, fra min side. Det er på mit eget initiativ, at jeg valgte at dele denne info, skriver selv samme mand, der lavede opslaget.