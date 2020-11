Se billedserie Coronaen har fået mindre godt fat i Næstved i forhold til for en uge siden. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fald i antal smittede: Nu går det den rigtige vej

Næstved - 13. november 2020 kl. 11:15 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

I sidste uge så det sort ud for. Her var Næstved Kommune blandt de kommuner i Sydsjælland, der var hårdest ramt hvad angår antal smittede med Covid-19. Nu ser det ud til igen at gå den rigtige vej.

Antallet af smittede er faldet, og det samme er smittetrykket. Indenfor de seneste syv dage har der været 68 tilfælde af borgere, der er smittet med coronavirus. Det er et fald i forhold til sidste uge, hvor tallet var oppe over 80. Sundhedschef Jakob Bigum Lundberg glæder sig over udviklingen, men slår samtidig fast, at det endnu er alt for tidligt at konkludere noget.

- Det er gået op og ned i løbet af efteråret. De seneste dage har der været en positiv udvikling. Vi var helt oppe at have et smittetryk på næsten 100 i sidste uge. Nu ser vi et betydeligt fald, siger Jakob Bigum Lundberg.

- Vi glæder os over det og håber, udviklingen fortsætter. Men det er for tidligt at konkludere noget endnu, uddyber han.

Gældende retningslinjer Covid-19 fylder stadigvæk meget i samfundet, og smittetrykket er svingende. Derfor er der fortsat fokus på forebyggelse af smittespredning, og alle har et ansvar for at holde smittetrykket nede.

Næstved Kommune forholder sig til de gældende retningslinjer, sundhedsmyndighederne udstikker. I øjeblikket testes alle medarbejdere i hjemmeplejen hver anden uge i stedet for hver sjette uge for at komme smitten til livs. De ældre på plejecentrene må kun få besøg af én fast pårørende indendørs. Det gælder både fællesfaciliteter og borgerens egen bolig. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sat restriktioner på antal besøgende udenfor, lige som ældre på plejehjemmene fortsat har mulighed for at tage på besøg hjemme hos deres pårørende. Artiklen fortsætter under billedet.

Sundhedschef Jakob Bigum Lundberg glæder sig over udviklingen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skoler og dagtilbud må ikke tage ud til arrangementer i resten af 2020. Det anbefales, at forældre til skolebørn afleverer sit barn udenfor - eksempelvis i skolegården. I daginstitutioner anbefales det, at forældrene bærer mundbind, når de bringer og henter - og så vidt muligt bliver i garderoben.

Jakob Bigum Lundberg opfordrer fortsat til, at man holder afstand, vasker hænder, spritter af og bruger mundbind, hvor det kræves for at komme smitten til livs.

Styrker indsatsen Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at alle kommuner etablerer en enhed, der generelt har fokus på bedre hygiejne. I Næstved Kommune har byrådet i budget 2021 afsat penge til at forbedre hygiejnen blandt både borgere og ansatte i hele den kommunale organisation.

Jakob Bigum Lundberg fortæller, at der inden længe slås en ledig stilling op som hygiejnesygeplejerske i Næstved Kommune.

- Vi har en velfungerende sundhedstjeneste, men de kan ikke komme ud til alle områder i kommunen. Vi styrker indsatsen helt systematisk - også efter corona, siger han og uddyber:

- Der kommer et helt nyt perspektiv i vores samfund i forhold til fokus på smitte og bekæmpelse af smitte.

Den nye hygiejnesygeplejerske skal blandt andet være med til at sikre, at børnene i kommunens dagtilbud får vasket hænder. Vedkommende skal også kigge på, hvilke løsninger der sundhedsmæssigt er de bedste. Det kan eksempelvis være, at varmeblæsere erstattes af papirhåndklæder og almindelige armaturer med håndfri, der ikke skal berøres.

Lempelser på vej? Det er primært i skoler og dagtilbud, at der inden for de seneste uger har været tilfælde af smittede i kommunen. Ældreplejen i Næstved Kommune har indtil videre ikke været hårdt ramt. Og sådan er det fortsat.

- Vi har haft tre syge borgere i eget hjem og ingen på plejecentrene. Mig bekendt har der den seneste uge ikke været tilfælde af smitte i dagtilbud. Og det er kun ganske få klasser på skolerne, der i øjeblikket er hjemsendt, siger sundhedsdirektøren og understreger, at det endnu er for tidligt at sige, om der er lempelser på vej.

- Det er simpelthen ikke en beslutning, der ligger i kommunen. Der kan løbende ske justeringer, og vi retter ind. Det skal vi. Og det gør vi med kort varsel, siger Jakob Bigum Lundberg.

- Vi håber da også, at der kommer lempelser. Men det skal hvile på et strengt, sundhedsfagligt grundlag. Fri os for mere yoyo, erklærer han.

