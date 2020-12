Det nye testcenter kommer til at have adresse på den tidligere Uglebroskolen på Nygårdsvej. Mandag eftermiddag var der ikke meget aktivitet omkring adressen, men det kommer med stor sandsynlighed, når testcenteret åbner onsdag. Foto: Robert Andersen

Falck åbner lyntestcenter: Her skal det ligge

Nu skal folk fra Næstved og omegn ikke udenfor kommunen for at få et hurtigt svar på, om de er blevet smittet med coronavirus. Fra på onsdag åbner udstyrsklædte Falck-medarbejdere op for et nyt lyntestcenter på Nygårdsvej.

Et besøg i centeret kommer til at indebære op til et par timers kø og en vatpind aldeles højt op i næsen. Til gengæld får man svar sin coronatest, efter kun 15 til 20 minutter.