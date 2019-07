Fagforening støtter lokal outsiderkunst

Formålet med at afholde denne slags kunstmesser er for at give kunstnerne mulighed for at udbrede deres kunst ucensureret og gratis for et publikum, der ligeledes kan deltage gratis. Alle er velkomne til at kigge forbi og måske få brudt nogle af de fordomme og tabuer, der kan være vedrørende sygdom, handikap, skader, sårbarhed og hjemløshed. Ligeledes er det et frit forum for kunst og samarbejde på tværs af by- og landegrænser.