Fagforening har i årevis kendt til ballade på gymnasium

Næstved - 01. juli 2021 kl. 11:38 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

De ved det kun alt for godt. At der er mange lærere på Næstved Gymnasium og HF (NGH), der ikke er tilfredse med arbejdsmiljøet på skolen.

Det har rumlet i årevis. Mange lærere har forladt skolen, flere end normalt. Rektor Susanne Stubgaard er kendt for at køre et strengt regime - som beskrevet i Sjællandske, men det er holdt internt.

GL - gymnasielærernes faglige organisation har vist det i en årrække.

Det fortæller formand Tomas Kepler.

Tæt dialog Han har siddet på posten i to og et halvt år, og i den periode har forholdene på Næstved Gymnasium og HF været et emne, der jævnligt dukkede op.

- Ja, vi vidste godt, at der er problemer, siger han til Sjællandske.

GL er i tæt dialog med medlemmerne og med tillidsrepræsentanterne (TR), der har meldt videre i systemet, at situationen på gymnasiet er alvorlig.

- Vi prøver at hjælpe TR med at skabe et godt samarbejdsmiljø, og vi prøver at være i en tæt dialog med dem, siger Thomas Kepler.

Han mener dog ikke, at de fra forbundets side bare kan dukke op på skolen. Han har tillid til, at TR kan håndtere situationen.

- Det er svært bare at møde op og tromle ind over, siger han og fortæller, at GLs sekretariat har været i en tæt dialog med TR Jesper Kristiansen og TR Erling Sørensen.

Han mener, at NGHs TR har fået den rette støtte.

Vi prøver at lære På den anden side kan han da undrer sig over, at kritikken af Susanne Stubgaard angiveligt temmelig kontante ledelsesstil har kunnet fortsætte i så mange år og ovenikøbet eskalere - især efter at NGH blev en selvejende institution med reformen i 2005.

Tomas Kepler synes, det er svært. En situation, som den på NGH, er ikke noget, der er beskrevet i overenskomsten, som er som er noget af det, der er styret fra centralt hold. Forholdene på NGH er et lokalt problem, mener han, men anerkender, at situationen er både tung og vanskelig.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi er nået dertil, men vi prøver at lære noget af det. Vi vidste det godt. Nu er vi i en situation, vi ikke kan bære, siger han.

Formanden mener, at forbundet har gjort meget, men vil ikke afvise, at man kunne have gjort mere.

Mistillid Sjællandske har tidligere beskrevet kampen for at få én til at stille op som tillidsrepræsentant for lærerne på NGH. Det er et mislykket projekt indtil videre.

Jesper Kristiansen vil ikke stille op, og Erling Sørensen har sagt op i protest. Nu er det sekretariatet i GL, der repræsenterer medarbejderne på NGH.

Tomas Kepler erkender, at det godt kan læses som et mistillidsvotum til GL og til hele systemet, når der ikke er nogen, der orker at tage faklen op.

- Det er også en barsk opgave. Nu må vi se, om vi kan hjælpe. Det gør vi meget ud af, siger han.

Han roser de tidligere TR'er, men mener, at de er blevet slidt op af forholdene på NGH. Nu skal der bringes nye folk i spil, selv om det ser svært ud.

Hvor er der en ny? En anden ting han vil tage med i læringsprocessen er arbejdet i gymnasiernes bestyrelser, hvor tillidsrepræsentanterne altid er repræsenteret.

Over for Sjællandske har bestyrelsesmedlemmer på stribe afvist at have nogen viden, om at der var personale- og ledelsesmæssige problemer på det store gymnasium.

TR Jesper Kristiansen har tidligere fortalt til Sjællandske, at han har bragt det op, men ingen erindrer det tilsyneladende.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi bruger den post. Det er vigtigt, siger Tomas Kepler og slår fast, at der er fuld tillid til tillidsrepræsentanterne og deres ageren i bestyrelsen.

Hvordan det kommer til at foregå fremover, må tiden vise. Første trin bliver at finde en ny tillidsrepræsentant, og Tomas Kepler er klar med hjælp og støtte.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor Susanne Stubgaard eller formand for bestyrelsen Kenneth Ladefoged Petersen.

Sjællandske forsøger fortsat.

