Lokalformand for BUPL, Betina Vincent Andersen, tror, at mange vælger at holde børnene hjemme, når vuggestuer og børnehaver åbner efter påske.

Fagforening fraråder masker til pædagoger

Næstved - 08. april 2020 kl. 12:29 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lille Olivia på to år skal ikke blive mødt af maskerede pædagoger. Det er holdningen hos BUPL Sydøstsjælland, der fraråder deres medlemmer at bruge masker, når hverdagen igen melder sig efter påske.

- Børn lærer gennem mimik og ansigtsgenkendelse, og så duer det ikke, vi bærer masker, siger lokalformand for BUPL, Betina Vincent Andersen.

Hun og de øvrige medarbejdere i BUPL bliver netop nu kontaktet af mange af deres medlemmer om en masse praktiske spørgsmål.

- Nogle er bange og har det rigtig skidt med igen at skulle tage på arbejde. Men der er ikke noget at gøre. Det er en bunden opgave, vi står overfor, ligesom sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der har været i gang rigtig længe under den her krise, siger Betina Vincent Andersen.

Holder ikke i virkeligheden Hun afventer nu de nærmere retningslinier for, hvordan pædagogerne skal håndtere de børn, der møder op efter påske. Men spørgsmålet er, hvor mange børn der kommer, når institutionerne for samfundets mindste åbner igen.

- Jeg tror, at mange forældre vil vælge at holde børnene hjemme, så det er stadig et åbent spørgsmål om, hvad der kommer til at ske, siger lokalformanden.

Èn ting er hun dog sikker på. Sundhedsminister Magnus Heunicke's (S) opfordring om afspritning af legetøj to gange om dagen, holder ikke i den virkelige verden.

- Det kommer aldrig til at ske. Det har vi alt for travlt til, fastslår formanden for pædagogerne på Øst- og Sydsjælland og Lolland-Falster.

