Den er helt gal med arbejdsmiljøet på Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Fagforening: Sygehusets ledelse bagatelliserer påbud

Næstved - 31. maj 2018 kl. 05:50 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der brug for helt andre boller på suppen fra sygehusets øverste ledelse, hvis arbejdsmiljøet på Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus skal forbedres.

Sådan lyder det fra Radiograf Rådets formand, Charlotte Grauengaard Falkvard, efter Sjællandske i mandags skrev, at Arbejdstilsynet har givet sygehuset et påbud om at gøre noget ved store arbejdsmængder og tidspres, der ifølge tilsynet truer de ansattes helbred.

»Når man læser det påbud, der er givet afdelingen, tegner der sig, som det også fremgår af Sjællandske, et billede af nogle frustrerede og magtesløse medarbejdere over for en ledelse, der prøver at affeje og bagatellisere påbuddet«, lyder det fra radiograf-formanden i et debatindlæg i dagens avis.

I et uddybende interview i avisen kritiserer Charlotte Grauengaard Falkvard ledelsen for at fokusere mere på bundlinjer og effektiviseringer, end på medarbejderne.

Sygehusledelsen har ikke ønsket at kommentere kritikken, men henviser til de kommentarer til påbuddet, som vicedirektør Trine Holgersen gav til avisen mandag.