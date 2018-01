Fagenes fest kommer

Se billedserie Regionsformanden og borgmesteren med stafetten, der er bevis på, at DM i Skills holdes i Næstved i 2019. Foto: Mogens Lorentzen

Næstved - 22. januar 2018 kl. 07:18 Af Mogens Lorentzen

Skills bliver kæmpe stort for Næstved. Og jeg er stolt af, at det første Skills DM i Region Sjælland holdes i vores kommune.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen glæder sig til, at DM i Skills i april næste år holdes i Næstved. Hele området omkring Arena Næstved omdannes til et kæmpe-messecenter, og Carsten Rasmussen håber på over 60.000 besøgende i dagene 4.-6. april 2019.

Årets danske mesterskaber for erhvervsuddannelser er i år holdt i Herning. Lørdag var der finaler. 47 danske mestre fik guldpokaler overrakt af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og Næstveds borgmester Carsten Rasmussen var på scenen sammen med regionsformand Heino Knudsen. Borgmesteren fik overdraget stafetten, som bevis på, at Næstved i 2019 arrangerer DM i Skills.

- Nu er det virkelighed. Vi glæder os til at se jer i Næstved næste år sagde, Carsten Rasmussen, da han havde fået stafetten - en Bjørn Nørgaard-statue forestillende fire håndværkere.

- Efter vi har fået arenaen, så har vi mulighed for at gennemføre det store arrangement. Næstved kommer virkelig på landkortet. Mange ved ikke, hvor stort et set-up, der er tale om. Det bliver tre-fire dage med fagenes fest, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.

Arena Næstved bliver centrum for Skills. Ud over de tre haller, så skal der opstilles telte på den store parkeringsplads og på Næstved Stadion. De over 300 deltagere skal bo på kursuscenter Smålandshavet, Sørup Herregård og Menstrup Kro.

- Det bliver stort for Næstved, og ud over omtale giver Skills omsætning i kommunen, siger Carsten Rasmussen.

Skills er et kæmpe udstillingsvindue for erhvervsuddannelser. Op mod 60 fag præsenteres på stande, og der er mindst 47 DM-konkurrencer i alt fra frisører, tømrere, urmagere til social- og sundhedsassistenter, kok, konditor og anlægsgartnere. I forbindelse med Skills bliver alle 7.8. og 9. klasser fra hele landet inviteret til at besøg Skills. Der kommer tusindvis af elever fra hele landet, og naturligvis ikke mindst fra Region Sjælland.

- Får vi bare 10 unge ekstra til at vælge den rigtige uddannelse, så er pengene givet godt ud, siger Carsten Rasmussen.