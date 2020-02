Se billedserie Den lå lige til højrebenet. Men nu er den forsvundet. Fagbevægelsen sender åbent brev til transportministeren i sagen om Rute 54. Illustration: Næstved Erhvervsforening

Fagbevægelsen skuffede over regeringen i motorvejssagen

Næstved - 17. februar 2020 kl. 03:25 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

næstved: Fagbevægelsen stempler nu effektivt ind i kampen for motorvejen til Rønnede.

Hidtil har fagforbundene brugt enhver lejlighed til at tale motorvejen op. Men nu må der andre midler til. Derfor er LO Sydsjælland, 3F Sydsjælland og Dansk Metal Sydøstsjælland gået sammen med borgmester Carsten Rasmussen (S) i forsøget på at lægge pres på regeringen i kampen for 15 kilometer firesporet asfalt mellem Næstved og Rønnede.

Det sker i form af et åbent brev til Transportminister Benny Engelbrecht (S), der i klare vendinger opfordrer ham til at hoppe i arbejdstøjet og få indkaldt til forhandlinger om fremtidens trafik ude på vejene.

- Siden finanskrisen er der desværre forsvundet en masse lokale arbejdspladser fra området, og vi frygter, at udviklingen vil fortsætte, hvis virksomhederne oplever stadig større spildtid på landevejen. Vi risikerer desuden, at endnu flere borgere vil overveje at flytte fra vores område eller helt undlade at flytte hertil, hedder det i brevet til transportministeren.

Vi er skuffede

Overfor Sjællandske uddyber formanden for LO Sydsjælland, Anders Ellegaard.

- Hver gang vi har været i nærheden af en politiker har vi talt om motorvej. Men det har ikke været nok Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er skuffede over regeringen i den her sag. Inden valget havde vi alle en klar fornemmelse af, at socialdemokraterne ville støtte motorvejen til Rønnede. Og nu kan vi bare konstatere, at ingenting er sket og det er trods alt vores medlemmer, der dagligt sidder i håndværkerbilerne på vej ind mod København. Og for hvert minut de spilder på landevejen, mister de konkurrenceevne med firmaer andre steder i landet, siger Anders Ellegaard.

Han frygter yderligere tab af arbejdspladser og er især nervøs for at miste en områdets største virksomheder, Ardagh Glass, der snart skal ud og investere i en ny ovn til glasværket i Fensmark.

- Sidst de investerede store millionbeløb i lokalområdet, var det med klar forventning om at motorvejen var på vej. Nu kan jeg godt frygte for fremtiden, uddyber Anders Ellegaard.

Løftebrud

Den sydsjællandske motorvejsmafia, der består af flere folkevalgte fra Region Sjælland, er også begyndt at røre på sig. Louise Schack Elholm (V), der er valgt i Ringsted-Sorø kredsen, kalder Socialdemokratiets vaklen i motorvejssagen for regulært løftebrud overfor vælgerne og opfordrer partiet til hurtig handling.

- Det er stærkt problematisk, når partiet bliver ved med at træde vande. Der er brug for en afklaring og det virker på mig som en dårlig undskyldning, når partiet forklarer, at først skal klimaplanen forhandles på plads. Klimaplan eller ej, vi har fortsat brug for veje til at transportere os rundt på, også selv om det i fremtiden måske foregår i el-biler, siger Louise Schack Elholm til Sjællandske.

Torsdag meddelte virksomheden Zolutions, at de lukker lokalerne i Næstved, efter den seneste udskydelse af motorvejen til Rønnede. Virksomheden søger i stedet en beliggenhed tæt på motorvejen - i enten Tappernøje eller Bårse.