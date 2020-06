Manden ville hellere dele knytnæveslag ud end samle hundelort op, og derfor er han nu varetægtsfængslet. Arkivfoto

Fængslet for knytnæveslag efter skænderi om hundelort

Næstved - 24. juni 2020 kl. 04:39 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 49-årig mand blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, sigtet for vold mod en kvinde i 30'erne.

Kvinden havde fået et knytnæveslag i ansigtet af manden, efter hun mandag formiddag i Tappernøje, øst for Næstved, sbad ham om at samle sin hunds efterladenskaber op, hvilket den 49-årige altså ikke var interesseret i.

Normalt bliver sigtede varetægtsfængslet i fire uger, men i dette tilfælde valgte Retten i Næstved kun at gøre det for en enkelt uge. Til den tid har manden måske allerede fået sin dom for episoden, hvor han nægter sig skyldig.

Han skal således møde allerede i morgen ved Retten i Nykøbing Falster, hvor han er tiltalt for trusler om vold. Anklagemyndigheden satser på, at de kan få et tillægsanklageskrift klar inden da, så retten ved samme lejlighed kan tage stilling til begge sager.

Den 49-årige er adskillige gange tidligere dømt for vold.

