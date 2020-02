Efter sine markante trusler tog politiet ingen chancer, da de torsdag eftermiddag rykkede ud for at anholde den 45-årig. Derefter blev hans bopæl ransaget i timevis. Foto: presse-fotos.dk

Fængslet efter trusler om at sprænge sig selv i luften

Næstved - 28. februar 2020

Det var en særdeles forvirret 45-årig, mørkhåret mand med gråt fuldskæg, der fredag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Manden var iført en fleecetrøje med camouflagemønster, lyse jeans og sorte Adidas-sko og nægtede sig skyldig.

Han er sigtet for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder, idet han skulle have forsøgt at fremskaffe både skydevåben og sprængstoffer.

Samtidig er han sigtet for trusler, idet han til de to personer, der anmeldte ham til politiet, skulle have sagt, at han ville køre en bil igennem gågaden i Næstved i høj fart, så han kunne tage så mange som muligt med sig i døden. Han skulle også have udtalt, at han ville »sprænge sig selv i luften på torvet«.

Da dommer Alex Elisiussen indledningsvis spurgte den 45-årige om hans fødselsdato, svarede han med kraftig vestjysk dialekt, at han var meget utryg ved at være i retslokalet, for »det var her, det hele begyndte«.

Derefter begærede anklager Louise Fugl lukkede døre til grundlovsforhøret, dels på grund af afhøringer af fremtidige vidner, dels på grund af mandens psykiske tilstand. Sjællandskes udsendte protesterede naturligvis over dørlukningen, og da han over for dommeren præsenterede sig som værende fra Sjællandske Medier, vendte den 45-årige sig rundt og begyndte at skælde ud:

- Nå, så kan I være her! Jeg har prøvet at ringe til jer flere gange, men jeg har aldrig hørt en skid, tordnede han.

Ingen på redaktionen er bekendt med, at manden skulle have henvendt sig.

Dørene blev herefter lukket, og det eneste, anklageren efterfølgende kunne oplyse, var, at den sigtede er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Den 45-årige var blevet anholdt torsdag eftermiddag på sin bopæl i Gelsted, nord for Næstved. Det var de personer, som manden havde fremsat sine trusler over for, der henvendte sig til politiet, som derefter rykkede ud med kampklædte betjente, der foretog anholdelsen.

Herefter blev mandens hjem ransaget i timevis ved en større politiaktion, der først fik en ende meget sent på aftenen.