Få stylet dit hår af Dennis Knudsen

- Jeg glæder mig til at komme hjem til Danmark efter at have været på job i Los Angeles omkring Oscar-uddelingen. Det bliver en oplevelse at komme rundt i smukke Danmark og møde alle Bilkas kunder. Jeg vil tilbyde at style kundernes hår, hvor de kan prøve mine produkter, og jeg vil også give gode tips til hår og hud. På selve dagen vil der være gode priser på mine produkter, siger Dennis Knudsen.