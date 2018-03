Hvem skal passe børnene? Den drøftelse skal politikerne i byrådet i Næstved formentlig have, hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter at gå videre med forslaget. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Få penge for at passe dit eget barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få penge for at passe dit eget barn

Næstved - 19. marts 2018 kl. 11:59 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra næste år kan det måske blive muligt for forældre i Næstved Kommune at få udbetalt økonomisk tilskud, hvis de vælger at passe egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Læs også: Sympati for ordblinde Milas

Et enigt Børne- og Skoleudvalg har givet grønt lys til, at der arbejdes videre med forslaget. Det glæder den radikale formand, Lars Hoppe Søe. Det er ham, der har bedt om at få forslaget på dagsordenen.

- Det var en del af valgkampen fra min side. Jeg har haft en dialog med nogle mennesker, som gav udtryk for, at de ønskede, muligheden var der. Det glæder mig, at der var stemning for at arbejde videre med det, siger Lars Hoppe Søe.

- Som loven er nu, må man gerne ansætte sin nabo til at passe sine børn, men man må ikke selv passe dem og få tilskud, uddyber han overfor Sjællandske.

Læs hele historien om de nye regler i mandagens Sjællandske

relaterede artikler

Millionoverskud på Næstveds folkeskoler 23. oktober 2017 kl. 06:22