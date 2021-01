Fremover skal sygeplejerske Ingrid Østergaard og social- og sundhedsassistent Anette Drygaard burge både mundbind og visir. Den dobbelte omgang værnemidler er nu blevet obligatorisk for samtlige medarbejdere i ældreplejen i kommunen. Foto: Anders Ole Olsen

FOA om dobbelt værnemiddel: De ansatte tager det pænt

- Nogle medarbejdere har det i forvejen svært, når de skal have mundbind på hele dagen. Og nu bliver det endnu mere besværligt. Men det er jo en helt ekstraordinær situation, der er opstået og vi har endnu ikke haft nogen klager, siger sektorformand i FOA Sydsjælland, Pia Paaske.

Venter på første stik

Den dobbelte omgang værnemidler er blevet indført, efter kommunen tog kontakt til Patientstyrelsen, som kaldte det en rigtig god idé med et ekstra lag beskyttelse for at forhindre yderligere smittespredning.