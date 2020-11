Kirsten Ditmar Kring har haft FDM Travel under huden de seneste 34 år. Nu er en epoke slut, og det er tid til at se i nye retninger - også selvom det bliver svært.

FDM Travel er lukket: FDM var hele mit DNA

Der er en seddel på døren og et autosvar på mailen fortæller, at hun ikke længere er ansat i FDM Travel i Næstved. Kirsten Ditmar Kring var butikschef, men efter 34 år står hun nu uden job. Salg af rejser er forsvundet med coronaen.

Hun havde godt set det komme, for hun ved, at FDM Travels forretning det seneste år har fået trukket mange millioner ud af firmaet. De er gået til tilbagebetalinger, og som tiderne er, sælges ingen rejser.

- Det er mærkeligt. FDM har været hele mit DNA, selvom jeg også siger til mig selv, at jobbet ikke betyder alt. Jeg er på samme tid lettet over, at beslutningen blev taget - men jeg har været med i 34 år, så det er ikke sådan lige at slippe, siger Kirsten Ditmar Kring.

FDM Travel overtog Sydsjællands Rejsebureau i 1995, og to år efter flyttede Kirsten Ditmar Kring arbejdsplads. Hun fik ansvaret for bureauet i Næstved, og har været med til at gøre stedet og teamet kendt for at skræddersy drømmerejser fra butikken på Kattebjerg.