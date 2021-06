Lars Hornebo Harrishøj Kristensen med et udpluk at hans eventyrlamper, som han håber kommer på museum. Foto: Rikke Bondesen

Eventyret om sengelampen

Næstved - 29. juni 2021 kl. 12:16 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

De fleste over 50 år kender eventyrlamperne fra deres barndom: Anders And, Mickey Mouse eller Ole Lukøje der holder en paraply som en lampeskærmen på den lille væghængte sengelampe. De fleste tror at det er en Disney-opfindelse, men det er et rent dansk industrieventyr i det små. Historien om eventyrlamperne, der blev produceret fra sandsynligvis engang midt eller sidst i 1940'erne til 1980 forskellige steder på Sjælland, bliver nu fortalt at Lars Hornebo Harrishøj Kristensen, der selv har aktier i eventyret.

- Fra omkring 1975 støbte min far, Jørgen Hornebo Kristensen, lamperne de vores garage i Mogenstrup. Min mor malede dem, fortæller han.

Lars Hornebo Harrishøj Kristensen gik i gang med at undersøge lampernes historie for et par år eller tre siden, og har planer om at lave en bog og en udstilling om OLUK, som virksomheden hed. Han har allerede et par transportable montrer og plancher som har rejser rundt med, og har blandt andet været på loppemarkedet i Mogenstrup.

-Det er jo et stykke dansk industrihistorie i stil med den vi ser i TV-serien Matador, hvor i 1940'erne starter deres småindustri hjemme i garagen, køkkenet og stuen, siger Lars Hornebo Harrishøj Kristensen-.

Han husker hvordan hans mor og en anden dame håndmalede lamperne hjemme i stuen i Mogenstrup og han selv gik til hånde.

Startede i Lynge Industrieventyret startede i Bastrup og Lynge ved Farum, hvor Jenny og Peter Andersen lavede Ole Lukøje lamperne. I slutningen af 1940'erne indgik Peter Andersen en aftale med Disney, der betød han fik lov til at bruge Disneyfigurerne til eventyrlamperne. Lars Hornebo Harrishøj Kristensen morforældre er med til produktionen, og ad den vej ender produktionen også at blive en del at hans familiehistorie.

Søger stadig nyt

Han vil gerne fortælle historien, som han selv husker den, fra 1965 til 1980, men der er stadig nogle huller. Fra 1970 blev lamperne fremstillet i Sjolte ved Tappernøje. Selv lampen, der blev støbt i bly, blev på den tid først støbt i Rønnede, senere af en Jørgen Kristensen i Næstved. Lars Hornebo Harrishøj Kristensen ved ikke hvor i Næstved støberiet lå, men vil gerne høre fra læsere af Sjællandske og sn.dk, der har hjælpe ham med detektivarbejdet.

Drømmer om museum Lars Hornebo Harrishøj Kristensen har 80 eventyrlamper, som han har restaureret og sat tilbage til originaludseendet. Dem håber han på, at han en dag kan udstille, sammen med historien for hvor og hvordan lamperne blev fremstillet.

Hvor mange der er fremstillet ved han ikke, men det er kendt i både Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og der findes samlere, som går efter netop eventyrlampen - eller Disneylampen, som mange kalder den.

- Det pisser mig af, at folk tror det er Disney som står bag, når det i virkeligheden er en sjællandsk opfindelse. Det satte mig i gang med mit projekt, som bare er vokset og vokset, fortæller han.