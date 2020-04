Thit Birk Petersen og manden Jeppe Schmidt ifører sig historiske kostumer og vandrer en tur rundt i Næstved for at sætte fokus på, at kulturen også er der, når coronakrisen er slut. Privatfoto

Event i coronakrisen: Gå en spadseretur for kulturen

Næstved - 13. april 2020 kl. 11:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Thit Birk Petersen fra Næstved ikke er på barsel, er hun museumsinspektør på Middelaldercentret i Nykøbing Falster. Som mange andre er de ramt af coronakrisen og kan ikke holde åbent.

Det er i øjeblikket ikke muligt at mødes og lave historiske events og arrangementer. Det påvirker mange - både museer, attraktioner og personer, der lever af at lave levende formidling. Derfor har hun arrangeret en event, hvor hun sammen med sin mand og søn iklæder sig historiske kostumer og vandrer rundt i Næstveds gader for at skabe fokus på kulturen og på den levende formidling.

- Alle de her museer er lidt trængte. Vi kan jo ikke have åbent - forståeligt nok. Det lider vi under. Jeg vil gerne sætte fokus på, at kulturen også er der, når det her er slut, siger Thit Birk Petersen.

Kultur binder sammen Inspirationen har hun fået fra den engelske dame Izabela Pitcher fra Buckinghamshire, der på sine daglige gåture har iført sig forskellige historiske kostumer. I starten tænkte Thit Birk Petersen, at det bare skulle være hende, manden og sønnen, der gik. Nu er det blevet til en offentlig begivenhed på Facebook: https://www.facebook.com/events/530830884522002/

- Kulturen har bundet os sammen i denne krisetid, og jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på vigtigheden af kulturen og så måske også bringe et smil på folks læber, når de ser os spadserer forbi. Det gør altid folk glade, når vi kommer gående, siger museumsinspektøren.

Turen starter mandag den 13. april, 2. påskedag klokken 12.30, hvor hun sammen med sin mand og deres søn - iført Downton Abbey tøj fra omkring 1910 - går fra Kildemarksvej til Axeltorv. Her vil de mødes med nogle venner - på afstand - som også er iklædt forskellige historiske kostumer. Alle er velkommen til at gå med på den historiske spadseretur - sammen - men hver for sig.