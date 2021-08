Send til din ven. X Artiklen: Et studie i rastepladsernes potentiale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et studie i rastepladsernes potentiale

Næstved - 18. august 2021 kl. 09:18 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Du husker måske Padborg-sagen, hvor op mod 200 filippinske og srilankanske lastbilchauffører arbejdede for en løn på helt ned til 15 kroner i timen. De havde lange, udmarvede arbejdsdage på 18 timer ad gangen og boede under usle forhold på landets rastepladser. I deres lejr boede de bag pigtråd i containere, sov på skummadrasser på gulvet eller i deres lastbil og havde i alt fire toiletter tilgængelige.

Afsløringen, der senere blev kendt som Padborg-sagen, vakte i 2018 stor forargelse, og i foråret begyndte 15 planlagte retsmøder i sagen. Men de kummerlige forhold for lastbilchauffører findes ikke kun i Padborg. Derfor har to arkitektstuderende sat sig for at tegne fremtidens rasteplads.

En motorvej i Tappernøje Martin Alexander Viggo Meincke og Johannes Lassen Platz har ikke haft en lang sommerferie. Kulminationen på seks års studier på Arkitektskolen i København kom for de to studiekammerater i juni, da de afleverede deres afsluttende projekt.

Det hele begyndte ved en motorvej i Tappernøje.

Fremtidigt knudepunkt Projektet er et studie i rastepladsernes potentiale. Med udgangspunkt i de dårlige forhold, som lastbilchaufførerne ude på motorvejene kan opleve, de lange arbejdsdage og dårlige sovefaciliteter, satte de to arktiekter sig for at undersøge, om forholdene ikke kunne blive bedre på de danske rastepladser.

Projektet endte i Tappernøje, hvor Femern-forbindelsen om nogle år vil skabe et knudepunkt for tyske og andre udenlandske lastbilchauffører, som får brug for et godt sted at hvile øjnene mellem timerne bag rattet.

Trucker vask Martin Alexander Viggo Meincke og Johannes Lassen Platz har i starten af projektet interviewet både danske og udenlandske lastbilchauffører, og resultatet af de travle arbejdsdage på motorvejene er ikke til at tage fejl af. Chaufførerne er slidte.

- Når de skal ind på rastepladserne efter at have kørt i timevis, er der ofte ikke plads til dem, fotalte de til os. Og når der er, så er faciliteterne til at understøtte et godt hvil bare ikke gode nok, siger Martin Alexander Viggo Meincke. En af de interviewede chauffører, 28-årige Karina, nævnte blandt andet, at det kan være umuligt at tage et bad på de danske rastepladser.

- Mange steder er det ikke muligt, men du kan tage den traditionelle trucker vask, sagde hun til de to studerende.

Der er derfor tegnet badefaciliteter ind i projektet. På den måde bliver lastbilchaufførernes ønsker tænkt med i planerne.

Typisk hverdag De kummerlige forhold, som Padborg-sagen viste, var med til at kickstarte idéen til projektet for de to arkitekter, som gerne ville arbejde med social uretfærdighed.

- Vi ønsker at give chaufførerne et godt pauserum, en mulighed for at godt måltid mad og plads til at hvile, som ikke er i førerhuset, siger Martin Alexander Viggo Meincke.

I en anden del af researchfasen har de to arkitekter opridset en typisk dansk chaufførs dagligdag.

39-årige Frank starter dagen 6:30 i Aalborg efter at have sovet ved Industrivej. 7:15 ankommer han til Frederikshavn, dernæst Sæby, Brønderslev og Vodskov, hvor han har 30 minutters frokostpause på en parkeringsplads. 12.15 er han tilbage i Aalborg, 13.10 i Svenstrup med ankomst 15.55 hos DHL i Taulov. Dagen slutter 18.55 ved Circle K i Rødekro, hvor han skal sove i sin lastbil på holdepladsen.

- Det eneste sted man er social fysisk, er på rastepladserne, fortæller han.

Sociale rammer De to arkitekter har fået hjælp til projektet af lokale historikere, som har givet et unikt indblik i lastbilchaufførernes liv gennem tiden.

Tankstationerne og rastepladserne har altid været et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet. Men også for chaufførerne, og derfor er der også sociale faciliteter i projektet.

Faunapassage Fremtidens rasteplads skal, hvis projektet bliver til virkelighed, placeres ved Tappernøje, fordi der er gode byggemuligheder på strækningen. Der er allerede indfaldsveje til en tankstation, og ellers ligger der kun nogle brak markarealer. Desuden vil Femern-forbindelsen som tidligere nævnt øge trafikken på strækningen om få år.

Som en ekstra bonus er området udpeget som en såkaldt økologisk korridor i Næstved Kommunes planer. Derfor er skovrejsning også tænkt ind i projektet.

- Korridoren er svær at se i virkeligheden på grund af motorvejen, der fungerer som barriere for naturen. Vi har derfor tilføjet en naturbro over motorvejen, en faunapassage om man vil, så skovens dyr kan bevæge sig frit uden at være i fare for at blive kørt over, fortæller Martin Alexander Viggo Meincke.

Projektet lever De to nyuddannede arkitekter håber på at deres projekt bliver til virkelighed en dag. Indtil fredag den 20. august kan projektet opleves gratis sammen med de andre afgangsopgaver på Arkitektskolens lokaler på Holmen i København. Men selvom de to arkitekter allerede har fået jobs på to forskellige tegnestuer, slutter projektet ikke for dem, når udstillingen lukker på fredag. Da de afleverede i juni, slog brændstofsselskabet Q8 en konkurrence om fremtidens rastepladser op, og Johannes Lassen Platz har derfor siddet og skrevet de sidste linjer i ansøgningen hele natten, da Sjællandske møder makkeren Martin Alexander Viggo Meincke på udstillingen.

- Vi krydser fingre for, at vi vinder, så lastbilchaufførerne kan få nogle ordentlige vilkår i fremtiden, siger han.

