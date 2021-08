Et spørgsmål om ytringsfrihed og en gambling med demokratiet: Ét parti dropper valgplakater

De er en smule bøvlede at hænge op, de er dominerende i bybilledet og de gør ikke noget synderligt godt for klimaet.

Men valgplakaterne har alligevel »den kæmpestore fordel«, at de skaber en unik opmærksomhed om, at der afholdes valg. Sådan lyder det fra partierne i Næstved om valgplakaterne, som igen i år snart skal op og hænge i byens lygtepæle.

Men det er ikke alle partibogstaver, der kommer til at pryde Næstveds gader til efteråret. Enhedslisten har i år valgt at droppe partiets egne valgplakater, og Socialdemokratiet når først til bunds i diskussionen om plakaterne til september.

Enhedslistens beslutning er truffet af »æstetiske hensyn« for borgernes skyld, forklarer Susanne Steensgaard Tariq. Hun er byrådsmedlem i partiet, og stiller igen op ved valget, men i år uden valgplakat. Hun har ved tidligere valg oplevet at få ubehagelige kommentarer, når hun sammen med hendes partikammerater har hængt plakater op i Næstved.

- Folk er kommet forbi og har sagt, at det ser ud ad helvedes til, at det er dårligt for miljøet og trafiksikkerheden. Jeg ved ikke, om de siger det, fordi de er uenige med Enhedslisten, men hvis jeg skal være ærlig, har de måske ret i, at plakaterne i det hele taget ikke ser for kønne ud. De dominerer bybilledet og er som regel ret kedelige. Det er vores egne også, siger Susanne Steensgaard Tariq.

I Næstved er partierne over en bred kam endnu ikke klar på at droppe de traditionsrige plakater, men Enhedslistens beslutning om at boycutte valgplakaterne har alligevel skabt anledning til refleksion blandt de øvrige partier.

Socialdemokratiet i Næstved drøftede på et internt møde mandag aften de - for nogle - forjættede plakater, men kunne ikke blive enige om en beslutning. Derfor hænger spørgsmålet, om partiet med borgmesterkæderne skal op og hænge, stadig i luften frem mod valget.

Spørger man valgforsker Kasper Møller Hansen, vil det være et spændende eksperiment, hvis en kommune vælger helt at droppe valgplakaterne. Men det vil være en gambling med demokratiet, lyder det.

- Alle analyser viser, at valgplakaterne har en effekt på valgdeltagelsen. Så at et enkelt parti vælger at give byrummet til de øvrige partier vil sandsynligvis betyde et ringere resultat for dem, siger han.

Hvis Næstved Kommunes partier skulle vælge at droppe valgplakaterne, vil ifølge valgforskeren give de ukendte kandidater færre chancer for at blive valgt ind, da »alle jo kender borgmesteren«. Det er derfor et spørgsmål om ytringsfrihed, at alle partier kan hænge valgplakater op, siger han.

Sjovt eksperiment

I Socialistisk Folkeparti er man ikke afvisende for at forsøge at droppe valgplakaterne et enkelt valgår for på den måde at måle på valgdeltagelsen.

Formand for Næstveds lokalafdeling, Christoffer Jørgensen, ser det som et sjovt eksperiment, at droppe valgplakaterne et enkelt år. Men partiet kommer ikke til at gå i Enhedslistens fodspor til efteråret.