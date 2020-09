Ballonerne var sat op på havnepromenaden onsdag morgen. Fotos: Anna C. Møhl

Artiklen: Et kærligt mysterium: Hvad er der foregået?

Onsdag morgen fik forbipasserende ved havnepromenaden i Næstved et strejf af kærlighed med sig til resten af dagen.

For enden af den røde allé var der lagt blomsterblade ud, der var formet som et stort hjerte.

Der er ingen tvivl om, at rekvisitterne har været med til at sætte en meget romantisk scene, men for hvem og af hvem?