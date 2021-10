Erick Morales, administrerende direktør i Emerson Marine, er meget glad for, at hele 20 piger onsdag deltog i Girls Day in Science hos virksomheden på Åderupvej. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Et frø er sået

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 08:00

Helle Hansen

Umiddelbart er et job i en teknologivirksomhed ikke det, der står øverst på pigernes liste over fremtidsønsker, men idéen med at deltage i Girls Day in Science er også bare at så et frø og så håbe, at nogle af dem vender tilbage senere.

- Det skal jo starte et sted. Vi håber at få vækket deres interesse, siger Erick Morales, administrerende direktør i Emerson Marine i Næstved om grunden til, at virksomheden i år for første gang er på banen til Girls Day in Science.

Ud af comfortzonen - Vi skal have flere piger ind i teknoligifag og ind i Emerson, siger Erick Morales.

Det er både for at sikre fødekæden af medarbejdere, og fordi Emerson arbejder med diversitet.

- Vi vil gerne være med til at vise hele spektrummet af, hvad tekniske uddannelser kan bruges til, siger direktøren, som også godt er klar over, at man kan blive nødt til at tænke anderledes:

- Traditionelle indkøbere, som før har stået for indkøb af mad eller tøj, kan også købe komponenter. Vi er nødt til at komme lidt ud af vores comfortzone, siger han.

Pt har Emerson ingen ledige stillinger, men man skal jo tænke på fremtiden.

En katapult - Jeg er meget positivt overrasket over, at her er mødt 20 piger op i dag. Det er virkelig dejligt, siger Erick Morales, der ser deltagelsen som en langsigtet investering:

- Vi har alle et ansvar for at at få pigernes øjne op for andre end de traditionelle uddannelser, siger han. Merete Kousholt fra Emersons HR-afdeling nævner, at man indtil videre kun har modtaget en enkelt ansøgning fra en kvinde, når man søger ingeniører.

Målet er altid at have både mænd og kvinder til samtale.

Emerson Marine er ejet af en amerikansk koncern, som går meget op i diversitet:

- For os giver det mest mening i første omgang at tænke i at få flere kvinder ind i virksomheden, siger Erick Morales, der ser det som en katapult til at snakke mere om , hvad begreberne diversitet og inklusion egentlig rummer.

10 Julier Erick Morales så gerne, at Emerson havde 10 Julier ansat, så pigerne kan se, at det her ogås er sted for unge kvinder. Lige pt. er der kun en udgave af 24-årige Julie Ravnskjær ansat i produktionen.

Det er tæt på 50/50 i administrationen, men ellers er her i dag kun få kvinder ansat.

- Vi håber da, at vi ser nogle af pigerne her igen om seks år, siger Erick Morales om onsdagens deltagere i Girls Day in Science.