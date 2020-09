Artiklen: Et års fængsel for salg af speed står ved magt

I august blev en 44-årig mand uden fast bopæl idømt et års ubetinget fængsel. Han blev fundet skyldig i ad flere omgange at have modtaget og besiddet mindst 500 gram amfetamin, også kendt som speed, hvor størstedelen var beregnet til videresalg til et større antal personer.