Arrangørerne af Næstved Metalfest er knuste over, at de må aflyse i 2020, men lover at være tilbage næste år. Illustration: Næstved Metalfest

Et Baest tager livet af årets metalfest

Næstved - 01. september 2020 kl. 15:34

Arrangørerne holdt fast i afholde årets udgave af Næstved Metalfest frem til det sidste, men her knap en uge før festivalen skulle begynde, måtte de trække stikket.

Det kan man læse på festivalens Facebook-side.

Det skulle ellers have været et drøn af en festival med det danske dødsmetalband Baest øverst på plakaten 4. og 5. september, men et andet bæst - corona - har taget livet af dette års store fest.

Arrangørerne lover at være tilbage til næste år - endnu større, endnu bedre og med et monsterfedt program, som de skriver.

Billetter Arrangørerne skriver på Facebook, at de er knuste og ødelagte over at måtte meddele med kun en uges varsel, at Næstved Metalfest 2020 ikke bliver til noget.

- Vi er i dag (torsdag. red.), efter lange forhandlinger blevet bekendte med at vores venue og samarbejdspartner Kongebryg, ikke er i stand til at efterleve de sikkerhedskrav der stilles i denne svære coronatid. Derfor efter lange og grundige overvejelser må vi nu trække stikket og aflyse i år. Sikkerhed og mennesker kommer for os altid i første række, står der.

Ironisk nok var festivalen netop blevet udsolgt.

Information vedrørende refusion af billetter følger snarest.

Arrangørerne opfordrer til og håber på, at alle vil holde fast i deres billet til Næstved Metalfest 2021.

