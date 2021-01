En barndomsdrøm gik i opfyldelse, da jeg deltog i Lykkehjulet. Foto: Dorthe Bach / TV2

Esbens 2020: Et uforglemmeligt år

Næstved - 03. januar 2021 kl. 14:01 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

2020 vil for mig stå tilbage som et uforglemmeligt år. Jeg er klar over, at jeg ikke er den eneste, der har det på den måde. Ja, alle danskere - og alle i hele verden - vil nok altid huske tilbage på 2020 som et helt specielt år.

Læs også: Her kommer Danmarks største Aldi

Det er selvfølgelig på grund af coronapandemien, men den vil jeg ikke skrive så meget om. Og alligevel er den umulig at komme udenom. Jeg forsøger efter bedste evne:

Først og fremmest vil jeg huske 2020 som året, hvor jeg blev far for tredje gang. Lille Saga kom til verden 6. oktober, og hun er selvfølgelig den dejligste, sødeste og smukkeste baby i hele verden - det synes storesøster og storebror også. Jeg sidder og kigger på hende lige nu, imens jeg skriver disse linjer, for som så mange andre er jeg hjemmearbejdende. Det har både fordele og ulemper, men jeg er glad for, at jeg har kunnet være en del mere sammen med Saga, end hvis jeg skulle have siddet på redaktionen hele dagen.

2020 blev også året, hvor min hustru og jeg købte en ny bil. Vi havde hjertens gerne beholdt vores Opel Astra, som har været sublim at køre i og kun har tre år på bagen. Men der er ganske enkelt ikke plads til tre autostole på bagsædet, så nu er vi opgraderet til en Citroën Grand C4 Space Tourer med hele syv sæder. Man siger, at det koster over en million kroner at have et barn, indtil det fylder 18 år - jeg har endda læst et estimat på 1,37 millioner. Der har Saga så allerede gjort et stort indhug i sit budget, kan man sige. Godt, at hun kan arve en masse tøj og legetøj fra de to andre ...

Godt og skidt i Lykkehjulet Jeg kommer nok heller aldrig til at glemme, at det var i år, en af mine barndomsdrømme blev opfyldt, da jeg var med i Lykkehjulet. Trofaste avislæsere vil huske min reportage fra deltagelsen. Jeg endte med at vinde første program, jeg var med i, mens heldet ikke tilsmilede mig så meget i ugefinalen.

I lang tid efter var jeg ret bitter over, at jeg ikke kunne se, der skulle stå Kronborg Slot i bonusrunden. Det ville jeg have kunnet 9 ud af 10 gange, hvis jeg havde siddet hjemme i sofaen, men det er altså bare noget andet at stå i studiet, må jeg konstatere. Jeg endte dog med at vinde præmier for 20.000 kroner, og man skal være et skarn, hvis man ikke er glad og tilfreds med det.

Jeg bliver også nødt til at nævne, at 2020 blev året, hvor FC København blev et fodboldmæssigt galehus, og Brøndby atter blev et tophold. Jeg har savnet turene til stadion uendeligt meget, men derudover kan jeg ikke været andet end svært lykkelig over, hvordan tingene har udviklet sig på den front.

Aparte arbejdsår Arbejdsmæssigt har det selvfølgelig været et noget aparte år. Jeg har arbejdet hjemme siden marts, og i starten var det med to børn, hvis institution var lukket. Siden åbnede den op igen, og i august startede min ældste datter i skole, så der er kommet noget mere ro på.

En del af redaktionen vendte tilbage i løbet af sommeren, men jeg har været hjemme hele tiden, da min kone på det tidspunkt var gravid og dermed i risikozonen. Derfor har jobbet været meget specielt i 2020, og jeg har ikke været ude til tilnærmelsesvis det samme antal sjove arrangementer og begivenheder, som jeg plejer. Det savner jeg, og det håber jeg, at muligheden for vender tilbage i 2021.

