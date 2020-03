Se billedserie Esben Thoby anbefaler Ragnarok, The Crown og Barbapapa.

Esben Thobys favoritserier

Næstved - 26. marts 2020 kl. 18:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske er der nogen, der har besvær med at få tiden til at gå, når de nu er tvunget til at være derhjemme. Det er slut med at tage i biografen, teatret, til fodbold eller anden sport, og hvad pokker skal man så lave?

Journalisterne på Sjællandske har lagt hovederne i blød, og kommer med deres bud på, hvad man kan se på tv og på forskellige streamingtjenester. Her er Esben Thobys farvoritter.

Ragnarok - Netflix En norsk serie, som Adam Price står bag. Tv-kokken har denne gang bevæget sig over i en helt anden genre end vanlig, idet overnaturlige kræfter er på spil i den fiktive, naturskønne by Edda. Alene det smukke fjeldlandskab gør i sig selv næsten serien værd at se.

Der skal dog mere til, og som titlen antyder, er det den nordiske mytologi, der danner baggrunden. Det viser sig nemlig, at jætterne aldrig blev besejret af aserne, men at de i stedet tog menneskeform og stadig lever iblandt os mennesker.

Det opdager teenageren Magne, som ved seriens start ankommer til Edda sammen med sin mor og lillebror. Her berøres han af en ældre kvinde, og på mystisk måde giver det ham kræfter, der er tordenguden Thors.

Også tidens yndlingsemne, miljø, er blandt seriens emner, ligesom livet på et norsk gymnasium. Serien fænger fra start, og man kommer hurtigt til at ærgre sig over, at der kun er seks afsnit. Man kan så glæde sig over, at sæson 2 snart er på vej.

The Crown - Netflix Prisvindende serie, der følger dronning Elizabeth II fra hendes bryllup i 1947 og frem til i dag. Foreløbig er der produceret tre sæsoner, og man er nået til 1977.

Det britiske kongehus har aldrig skortet på interessante historier, og The Crown tager de mest spændende op. Serien er dog ikke kun et portræt af dronningen, men også en skildring af den tid, hun har levet i. Særligt det politiske liv følges tæt, og i første sæson fylder Winston Churchill næsten lige så meget som majestæten. Skaberne har taget sig visse kunstneriske friheder, men i det store hele er serien tro mod den ægte historie.

Hvert afsnit har et hovedemne, ofte en vigtig historisk begivenhed, mens hver sæson har flere over ordnede plot.

Barbapapa - Netflix Der skal også være noget for de mindste seere, som godt kan blive svære at stimulere samtlige vågne timer i disse tider. Her er Netflix et overflødighedshorn af film og serier. Mange er lavet med den nyeste animationsteknologi, og derfor kan det være sjovt at gå i den fuldstændig modsatte grøft.

Et godt bud er den franske serie om Barbapapa fra 1973. Både tegninger og effekter må betegnes som decideret old school, men det er børnene sjovt nok ligeglade med. Samtidig kan den ses af både storesøster og lillebror, så der ikke kommer kamp om fjernbetjeningen.

Barbapapa er både navnet på seriens hovedperson og den race af formskiftende figurer, han tilhører. Der er fokus på både at være en god kammerat, hjælpe hinanden og passe på dyrene, så budskaberne kan leveres til børnene med god samvittighed.

