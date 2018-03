Ilse Jacobsen runder årets erhvervskonference af med at fortælle om, hvordan digitalisering åbner verden. Foto: Allan Nørregaard

Erhvervskonference: Vælg det rigtige tog

Næstved - 23. marts 2018 kl. 11:50 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verden bliver mere og mere digital.

Uanset om vi kan lide det eller ej, så er det et faktum, som vi alle er nødt til at forholde os til og involvere os i i et eller andet omfang. Digitalisering er temaet for årets store erhvervskonference i Ny Ridehus i Næstved onsdag den 4. april, hvor flere kloge hoveder vil give deres bud på, hvilket digitalt tog man som virksomhed skal vælge at springe på.

Det kendte navn, som vil fortælle om, hvor digitaliseringen, har båret hende hen, er Ilse Jacobsen fra Hornbæk, som i sin tid blev kendt for sine gummistøvler i farver og i nyere tid for sin medvirken i tv-programmet Løvens Hule.

Hun fortæller om udviklingen af forretningen, hvad der er vigtigt for hele tiden at følge med tiden og holde sig inspireret og ikke mindst hvad digitalisering skaber af muligheder for forretningsudvikling i en tid, hvor hele verden er ens mulige marked.

Ilse Jacobsen er dagens sidste oplægsholder. Inden da har digital rådgiver Astrid Haug fortalt om, hvordan virksomheder, samfund og individer skal navigere i en mere og mere digital verden med kunstig intelligens, Internet of Things og VR.

Herefter er der som vanligt mulighed for at vælge mellem tre forskellige temaer alt efter, hvad der interesserer en mest.

I år kan man høre Mathias Grene med en baggrund i Søstrene Grene fortælle om, hvordan man gør sociale medier til hverdag i ens virksomhed.

Mulighed nummer to handler om at blive online på byggepladsen. Her er det direktør og byggeleder Mia Frederiksen fra

Byggefirmaet Troels Jørgensen på Lolland og vækstkonsulent Torben Kristensen fra Væksthus Sjælland der giver gode tips om nye it-systemer og applikationer inden for projektstyring, økonomi, indkøb, tidsregistrering og meget mere.

Eller man kan vælge at høre nærmere om nye veje til arbejdskraft, med oplægsholdere fra Næstved Erhverv, jobcenterets virksomhedsservice og talentafdelingen i Copenhagen Capacity.

Konferencen foregår 4. april kl. 15.30-19.30 i Ny Ridehus.

Det er gratis at deltage, men det krævet tilmelding senest på tirsdag den 27. marts på Næstved Erhvervs hjemmeside under events.

