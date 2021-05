Her kommer den nye erhvervshavn til at ligge - ved Stenbæksholm. Illustration: Næstved Kommune

Erhvervshavnen flytter ud til lille landsby

Byrådet må erkende, at der ikke er stemning for at flytte den nye havn til Ydernæs. Placeringen af den nye erhvervshavn har længe været til debat, og her har en placering enten ved Ydernæs eller Stenbæksholm været et væsentligt omdrejningspunkt.

Især har Ydernæs, der er losseplads og forbrændingsanlæggets hovedsæde, været i spil. Men stedet er også et stort aktivitetsområde for blandt andet lystsejlere, som også har der bådehavn her.