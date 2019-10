Der er sikkert mange i Næstved centrum, der bliver glade for stilheden, når erhvervshavnen lukker ned næste efterår i en måned. Men ikke havneformand Kristian Skov-Andersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Erhvervshavn lukker - bro skal renoveres

Mens Græshoppebroen er lukket i en måned næste efterår, bliver der bomstille i erhvervshavnen i centrum af Næstved. Ingen skibe vil kunne sejle under den ikoniske bro i ferieparadiset. I stedet vil nogle af de større skibe lægge til ved kajen langs Alleen og losse af på molen. I stedet for at sejle til Næstved, vil lasten blive kørt i lastbiler fra Karrebæksminde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her