Erhvervsgymnasium brugte virtuelle zombier til at bygge bro med 8. klasser

Næstved - 22. april 2021 kl. 07:12 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

Nysgerrige og måske en smule nervøse folkeskoleelever fik fredag i sidste uge hjemme fra gamerstolene smag på studielivet på erhvervsuddannelsen ZBC i Næstved. Sådan er det hvert år, når landets 8. klasser bygger bro med ungdomsuddannelserne. Også for undertegnede, som for efterhånden 10 år siden blev indviet i kunsten at bygge en værktøjskasse af træ på erhvervsskolen på det ydre Nørrebro i København. Kassen endte med at blive så skæv og grim, at den blev smidt ud samme dag.

Heldigvis skulle dette års 8. klasser ikke udsættes for samme ydmygelser i dette års brobygning, da de besøgte ZBC i Næstved. Men ligesom så meget andet i år, er brobygningsforløbet ikke som det plejer på grund af coronarestriktionerne. Derfor foregik dette års brobygning bag skærmen, og avisen var med som flue på væggen - med pinlige minder om splintret træ i baghovedet.

Kort varsel Siden marts har vicerektor på ZBC i Næstved, Jimmy Otto Hass, sammen med sine kollegaer knoklet for at få skabt et virtuelt læringsforløb, som både skulle kunne engagere eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse på ZBC, og ikke kedede dem halvt ihjel.

Og efter lange e-mailkorrespondancer med skoleledere på de Sydsjællandske skoler, som hele tiden har skullet forholde sig til nye lempelser og stramninger af coronarestriktionerne, og en hæsblæsende proces med at få kodet det helt nye computerspil på rekordtid, kulminerede årets brobygning på ZBC fredag eftermiddag i sidste uge.

I løbet af tre timer skulle folkeskoleeleverne lege, at de var blevet ansat som praktikanter i BonBon-Lands kommunikationsafdeling. De fik derfor til opgave at lægge strategien for forlystelsesparkens markedsføring i forbindelse med konformationstraditionen blå mandag.

Zombier og rap I fire separate baner eller levels om man vil, skulle eleverne løse forskellige teoretiske opgaver ved at bevæge en figur rundt med piletasterne i et eventyrlignende univers. For eksempel skulle eleverne anvende »konkurrencetragtmodellen« for at finde ud af, hvem BonBon-Lands konkurrenter er på markedet.

Det kunne være ved at flytte fire genstande rigtigt hen i fire kasser, hvilket låste op for videre færd i den virtuelle eventyrverden, hvor man blandt andet skulle tage sig i agt for zombies, som stod på lur ved hvert hjørne. I alt varede forløbet tre timer med små pauser undervejs, og vicerektor Jimmy Otto Hass, som i dagens anledning gik under navnet »gamemaster Jimmy«, styrede slaget med pædagogisk tålmodighed og rosende ord til 8. klassernes besvarelser af opgaverne.

Udover en gennemgang af »konkurrencetragtmodellen«, fik eleverne også til opgave at omsætte »Det er skideskægt i BonBon-Land"«til en kort og fængende rapsang.

En succes Den virtuelle brobygning kan ikke erstatte det fysiske møde med skolen og de ældre elever, erkender vicerektor Jimmy Otto Hass, men det kan give eleverne en anden oplevelse. Og alternativet var jo at droppe brobygningen helt.

Og det ville være synd, fortæller en veltilfreds vicerektor, som især glæder sig over, at to nuværende gymnasieelever nåede at vise de 27 8. klasser rundt på skolen efter spillet var slut ved at føre en bærbar computer med tændt kamera rundt på skolens gange.

- Det var en super fin måde at gøre det på og virkelig sjovt med spillet, sagde en af eleverne hjemme fra stuen, da dagen var slut.

ZBC har over 6.000 elever, cirka 1.000 ansatte og skoler i otte byer på Sjælland.

Skolen tilbyder erhvervsuddannelser samt HHX, HTX og EUX (10. klasse).

