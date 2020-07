Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening er lodret uenig med borgmesteren. Erhvervsformanden vil bevare Næstved Havn i bymidten. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Erhvervsformand vil bevare industrihavn

Næstved - 22. juli 2020 kl. 06:53 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, var tæt på at få kaffen galt i halsen, da han forleden læste i Sjællandske, at borgmester Carsten Rasmussen ville lukke Næstved Havn.

- Jeg tænkte, at det var redaktøren, der havde misforstået noget. Men da borgmesteren ikke har fundet anledning til at dementere, så må redaktøren have forstået budskabet til punkt og prikke, siger han.

Borgmesterens markante udmelding om, at havnen ikke som ellers planlagt skal flytte ud af byen til fjordsiden af kanalen, men helt lukke, har skabt voldsom debat.

- Det er ikke mange måneder siden borgmesteren anbefalede udflytning af havnen som én af en 3-mands styregruppe, bestående af havneformand Kristian Skov-Andersen, viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen og så borgmesteren selv. Nu ser vi så, at udmeldingen kommer bag på styregruppens øvrige medlemmer og med et pennestrøg skaber utryghed hos de virksomheder, der både direkte og indirekte er afhængig af havnen. Det er så her erhvervslivet tillid til bystyret bliver sat på en alvorlig prøve, siger erhvervsformanden.

Urealistisk Personligt vil Torben Johansen bevare havnen i bymidten. Han tror ikke, at det er realistisk at forvandle havnearealerne til en ny bydel med 6.000 beboere, cafeer og småerhverv.

- De fantastiske flotte planer, der er lavet med boliger og cafémiljøer på havnen, ser jo fantastiske ud, men det er lidt svært at få øje på, hvordan vi skal fylde alle de boliger op samtidig med at hele Stenlængegård-området med ny svømmehal skal bebygges med boliger. Vi har en kommune med stort set ingen eller meget lille befolkningstilvækst og så har vi en indre by, som kæmper om at få kunder og liv i midtbyen, siger han.

Holder møde Torben Johansen er i gang med at organisere et møde for Næstved Erhversråds medlemmer.

Planen er at give ordet til alle medlemmerne om deres vurdering af Næstved Havns fremtid.

- Næstved Erhvervsforening ønsker udvikling af alt det erhverv, der kan bidrage med arbejdspladser og indtjening til området. Vi vil ikke stiltiende være tilskuere til denne zig-zag kurs, siger Torben Johansen.