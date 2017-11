Erhvervsformand: Det røde kabinet giver ballade

- Jeg kan godt forstå, at Carsten Rasmussen gerne vil fortsætte som borgmester. Men jeg er overbevist om, at han betaler en meget høj pris ved at samarbejde med den yderste venstrefløj. Jeg tror, at det bliver hans sidste periode. Carsten Rasmussen har valgt side, og han lider nederlag om fire år, siger Torben Johansen til Sjællandske.

- Jeg er ligeglad med om borgmesteren hedder Carsten eller Kristian. Men jeg mener, at Næstveds borgere og erhvervsliv forventer, at der samarbejdes i byrådet til glæde for byens udvikling. Derfor foreslår jeg, at den nuværende konstitueringsaftale droppes, og erstattes af en bred aftale. Det Røde Kabinet er en dårlig løsning, og jeg forudser ballade. Og et halvbetændt klima i byrådet. Det er sund fornuft at slå en streg over den røde aftale, og i stedet samarbejde med Venstre og Konservative, siger Torben Johansen.