Erhvervsforening er ikke rystet over tilbageslag

Torben Johansen og Næstved Erhvervsforening fortsætter kampen for at få motorvej til Rønnede. Torben Johansen må konstatere, at motorvejsdrømmen led et knæk sidst på året, da det stod klart, at Næstved ikke var med på forligsgruppens liste over de motorvejsprojekter, der skal gennemføres de næste fem år. Foto: Kim Rasmussen